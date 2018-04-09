排糖减重 抗击“糖胖”

肥胖已成为我国当前严重的健康问题之一，它会导致包括糖尿病在内的多种代谢疾病，伤害心、脑、肺、肠道、皮肤等器官。据统计，目前我国有近六成的2型糖尿病患者存在肥胖或超重的现象，控制“糖胖”迫在眉睫。

“糖胖”是指2型糖尿病伴随体重增加。判断一个人是否“糖胖”，除了看他是否被诊断为糖尿病外，还要看他的体重指数（BMI），即体重除以身高的平方（kg÷m2），只要体重指数大于24kg/m2，这类患者即为“糖胖”患者。此外，如果是腹型肥胖（男性腹围大于90cm，女性腹围大于85cm）的患者，即使体重指数没有达到24kg/m2，也可能具有与“糖胖”人群一样的风险。2型糖尿病合并肥胖是能量过剩的集中体现，其危害不容小觑，它会使心脑血管疾病患病风险升高，还可导致慢性肾脏病的恶化。

中华医学会糖尿病学分会副主任委员、海军军医大学附属长海医院肥胖与糖尿病诊治中心邹大进教授表示，肥胖是糖尿病病程发展的发动机，可进一步加剧2型糖尿病患者慢性并发症的发生。而研究表明，肥胖者若减重达15公斤以上，其2型糖尿病缓解率可达86%，在很大程度上可降低糖尿病及患心血管疾病的风险。

近年来有研究发现，借助SGLT2（钠-葡萄糖共转运蛋白2）抑制剂降低糖尿病患者肾糖阈，让患者“尿液排糖”，避免能量过剩，不仅可以达到最终降低血糖的作用，还能有效控制患者体重，对于糖尿病的控制起到了一定的帮助作用。

对此，邹大进教授解释，用SGLT2抑制剂进行排糖减重是一种非胰岛素依赖机制方案，目前已被临床广泛应用。由于不依赖于胰岛素机制，SGLT2抑制剂的使用与糖尿病的病程及严重程度无关，适用于广大能量过剩的2型糖尿病患者，帮助他们排糖，稳定降糖。

“排糖减重”对于预防由于能量过剩所引起的糖尿病并发症，提高患者生活质量具有重要意义。在日常生活中，糖友一定要加强体重管理，按时检测血糖，远离“糖胖”。