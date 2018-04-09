百草回生，百病易发！早春养生防病有五招

俗话说“百草回生，百病易发。”山东省济宁市中医院主任医师王乐荣介绍，早春天气时冷时热，加上细菌活跃，是各种疾病的高发季。中医养生防病讲究“春夏养阳，秋冬养阴”，要注意万物始生和气候多变特点，通过适当地调摄，使春阳之气得以宣达，代谢机能得以正常运行,从而达到预防疾病、健康养生的目的。

饮食少酸多甘

春季阳气初生，多吃些甜味的食物，不宜食酸性食物。

中医认为，脾胃是后天之本，人体气血化生之源，脾胃健壮，人可延年益寿。因为春天是肝旺之时，多食酸性食物会使肝火偏亢，损伤脾胃，这也是慢性胃炎和消化性溃疡在春季多发的原因之一。

春天宜多食些优质蛋白质、糖类、维生素、微量元素含量丰富的食物，如瘦肉、禽蛋、大枣、蜂蜜、新鲜蔬菜、水果、干果等，以养阳敛阴、养肝护脾。不宜过多食橙子、橘、柚、杏、柠檬、乌梅等酸性食物。忌食油腻、生冷、酸涩和大辛大热之品，防止助热生火。

少吃盐多喝水。因为咸味入肾，吃盐过量易伤肾气，不利于保养阳气。早春气候仍然干燥，多喝水可促进新陈代谢，以利于消化、吸收，减少代谢产物和毒素对肝脏的损害。

早睡早起以养肝

《黄帝内经》记载：“春三月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣，夜卧早起，此春气之应，养生之道也。”王乐荣介绍，立春以后日照渐长，在起居方面也应顺应日照变化早睡早起，以利于阳气的生发。人体气血亦如自然界一样，需舒展畅达，这就要求我们要克服倦怠懒睡的习惯，适当早睡早起，增加室外活动，舒展形体，畅通血脉，以助生发之气。

中医认为，春属木，与肝相应，所以春季养生主要是护肝，养肝重在早睡早起。现代医学证实，睡眠时进入肝脏的血流量增多，有利于增强肝细胞的功能，提高解毒能力，并加快蛋白质、氨基酸等营养物质的代谢，从而维持机体内环境稳定。

情绪乐观防躁动

人们的精神调摄也要顺应春季自然界蓬勃向上的生机,顺应春季肝气升发的特性,使气血和畅。肝主情志，因此护肝要从心情和情绪着手，养肝的关键就是要保持情绪乐观，不宜过于激动、兴奋，防止躁动，利于疏肝理气。春游、踏青、放风筝等都是舒缓紧张情绪的不错方式。尤其是中老年人，要保持乐观情绪，使自己的精神情志与大自然相适应，力求身心和谐，精力充沛。

防寒保暖慎减衣

初春时节应该提前了解气温变化，适当增减衣被，不要过早减掉冬衣。特别是生活在北方地区的人不宜立减棉服，年老体弱者换装尤宜谨慎，不可骤减。一旦气温下降，难以适应，会使身体抵抗力下降，各种疾病比如感冒、肺炎、气管炎、哮喘、冠心病等病会接踵而来。故在此时，老年人尤应注意防寒保暖。

青年女性不可过早地换穿裙装，否则会导致关节炎与多种妇科病。出汗后应及时擦去，切勿敞开胸怀让风劲吹。春天适当捂一捂，可减少疾病，尤其是常见的呼吸系统传染病的发生。

预防保健防疾病

“百草回芽，旧病萌发。”立春后，天气逐渐由寒转暖，各种致病的细菌、病毒随之生长繁殖，要做好防病保健工作。春天的多发病有肺炎、肝炎、过敏性哮喘等。因此对于有肝炎、过敏性哮喘等病的患者要在医生指导下注意调养预防。

为避免春季疾病的发生，在日常预防措施中，首先要注意个人卫生和环境卫生，消灭传染源；二要常开窗，使室内空气流通，保持空气清新；三要加强锻炼，促进气血运行增强体质，但不宜剧烈运动，大汗淋漓，可以适量做些轻缓的锻炼，比如散步、瑜伽、太极等。

春季空气中的水分渐渐增多，造成身体湿气重，可以试试艾灸。艾灸具有开郁、祛湿、补阳气的作用，特别适合春季养生，王乐荣表示，根据个体体质不同，在专业医生指导下，定准穴位进行艾灸，不仅可以祛除身体湿邪，还可以预防多种疾病。如艾灸气海、曲池和太冲等穴位可助阳气生发，补养肝脏和提升视力健康（肝开窍于目）；艾灸足三里可以燥化湿邪、生发胃气；艾灸神阙穴有益气补阳、温肾健脾等功效。（王碧辉）