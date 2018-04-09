春天感觉困倦怎么办？推荐几道解除春困膳食方

每到风和日丽的春天，人们常常会感到困倦、疲乏、头昏欲睡，这就是俗称的“春困”。为防止春困，除了要坚持体育锻炼，多到户外活动，呼吸新鲜空气外，还应注意饮食，多吃蛋类、豆制品及新鲜蔬菜和水果等。这些食物富含糖类及维生素B1、维生素C，可以促进身体新陈代谢，有利于改善脑组织的能量供应状况而消除疲劳。其中维生素C是一种强还原剂，参与体内多种氧化还原反应，可促进物质代谢，保持大脑处于清醒状态。

中医认为，春应肝。肝血不足或摄生不当均可导致气虚，使人感到精神疲乏、四肢乏力、少气懒言、易出汗等。此时应选择些甘平益气、养血类食物以益气补虚而解疲乏。这里介绍几则解除春困并能健脑补肾的食疗方法供选用。

核桃丹参佛手饮：核桃仁5个，佛手片6克，丹参10克。将丹参、佛手片加水适量煎煮至沸，去渣取汁，在此汁液中加入捣烂如泥的核桃仁拌匀，用小火煎煮10分钟，待温度适宜时即可饮用。

二米红枣粥：糯米100克，薏米仁500克，红枣50克，红糖适量。将糯米捣碎，薏米仁洗净，红枣去核，共放入砂锅内，加水适量煮粥，待粥煮至浓稠时，放入红糖稍煮片刻即成，佐餐食用。

补虚正气粥：炙黄芪30~60克，党参30克，粳米100克，白糖少许。将黄芪、党参切成薄片，用冷水浸泡半小时，入砂锅煎沸后，改用文火煎成浓汁。取汁，再加冷水如上法煎取二汁，去渣将一二煎药汁合并，分2份于每日早晚同粳米加水适量煮粥。粥成后，加入白糖少许，稍煮即可。3~5日为1个疗程，间隔2～3日后可续服。

补脑提神羹：银耳6克，猪脑2个，黑木耳6克，香菇6克，鹌鹑蛋5个。将银耳放入水中浸泡，拣去杂质；香菇切丝，猪脑去筋，蒸熟切粒；放入开水锅内煮熟，再放入去壳鹌鹑蛋，加入调味品和淀粉即成羹。每日服2次。具有提神解乏的作用。

参枣汤：党参20克，大枣10枚。水煎服，每日1剂，分1~2次服用。

芪精枣汤：黄芪15克，黄精10克，大枣6枚。水煎服，每日1剂。适合用于气虚体弱、倦怠乏力等病症。

山药核桃粥：鲜山药100克，扁豆、核桃仁各50克，粳米60克，精盐、味精、生姜、葱花各适量。将山药洗净、切片，与扁豆、核桃仁、粳米共放入砂锅内，加水适量煮粥，待粥将熟时加精盐、味精、生姜、葱花调味即成，佐餐食用。

砂陈鲫鱼汤：砂仁5克，陈皮半个、鲫鱼1~2条（约300~400克），生姜3片。砂仁打碎；陈皮浸泡、去瓤；鲫鱼宰净，去肠杂，置油锅慢火煎至两边微黄，铲起，然后与生姜一起放进瓦煲内，加入清水2500毫升，武火煲沸后，改为文火煲2个小时，调入适量食盐和麻油便可。此量可供3~4人食用。具有健脾胃、祛水湿的功效，是民间一道春困时的养生靓汤，男女老少皆宜，尤为适宜女士服用。（郭旭光）