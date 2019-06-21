气虚便秘，煮点黄芪麻仁
蒲昭和
河北读者崔女士咨询：我便秘已经很多年了，每次上厕所，蹲很久都解不出来。当地医生说这是气虚导致的，让我用黄芪30克、火麻仁20克、陈皮15克，放入沙锅内，加水适量煎煮两次，最后取药液200毫升，适量加蜂蜜，上下午各服一次，一天一剂，连服七天为一个疗程。请问此方机理何在？
成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：气虚便秘多是因为体弱多病（老人居多），引起脾气虚弱、中气不足，致使胃肠推动无力所致。主要表现为每有便意，但临厕努挣仍无力解出，或排便不尽，同时伴有少气懒言、四肢倦怠、口淡无味、面色萎黄、舌胖有齿痕、脉浮大无力等症状，有些患者还有脱肛、子宫下垂的现象。这种便秘用一般清热泻下药效果不佳，治疗当以补气为主。
本方中，黄芪味甘性温，可补脾、肺之气，尤其适用于脾气虚引起的疲倦乏力、精神萎靡、食欲不振等。通过补气健脾，能促进气血津液生成、增强肠动力，而达到治疗便秘的效果。火麻仁味甘性平，归脾、胃、大肠经，可润肠通便，能治疗血虚津亏、肠燥便秘。陈皮辛散通温，气味芳香，长于理气，既可行散肺气壅遏，又能行气宽中、治胸膈痞满、脘腹胀满等症。研究表明，陈皮含有的挥发油对胃肠道有温和的刺激作用。三味合用，可健脾益气、润肠通便，使脾肺之气得到营养，输送有力，促进大便通畅。故本方对脾气、肺气虚所致的便秘有较好效果。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn