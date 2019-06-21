气虚便秘，煮点黄芪麻仁

河北读者崔女士咨询：我便秘已经很多年了，每次上厕所，蹲很久都解不出来。当地医生说这是气虚导致的，让我用黄芪30克、火麻仁20克、陈皮15克，放入沙锅内，加水适量煎煮两次，最后取药液200毫升，适量加蜂蜜，上下午各服一次，一天一剂，连服七天为一个疗程。请问此方机理何在？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：气虚便秘多是因为体弱多病（老人居多），引起脾气虚弱、中气不足，致使胃肠推动无力所致。主要表现为每有便意，但临厕努挣仍无力解出，或排便不尽，同时伴有少气懒言、四肢倦怠、口淡无味、面色萎黄、舌胖有齿痕、脉浮大无力等症状，有些患者还有脱肛、子宫下垂的现象。这种便秘用一般清热泻下药效果不佳，治疗当以补气为主。

本方中，黄芪味甘性温，可补脾、肺之气，尤其适用于脾气虚引起的疲倦乏力、精神萎靡、食欲不振等。通过补气健脾，能促进气血津液生成、增强肠动力，而达到治疗便秘的效果。火麻仁味甘性平，归脾、胃、大肠经，可润肠通便，能治疗血虚津亏、肠燥便秘。陈皮辛散通温，气味芳香，长于理气，既可行散肺气壅遏，又能行气宽中、治胸膈痞满、脘腹胀满等症。研究表明，陈皮含有的挥发油对胃肠道有温和的刺激作用。三味合用，可健脾益气、润肠通便，使脾肺之气得到营养，输送有力，促进大便通畅。故本方对脾气、肺气虚所致的便秘有较好效果。