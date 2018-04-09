上大学使人性格外向随和

上大学不仅有助增进学识，还可以改善性格。英国和澳大利亚一项联合研究发现，上大学使人们性格趋于外向、随和，大学毕业生比不上大学的人更擅长人际交往技巧。

英国牛津大学出版社和澳大利亚莫纳什大学研究人员对575名来自不同家庭背景的澳大利亚青少年生活进行了为期8年的跟踪观察。通过分析他们发现，读大学对受试者的非认知能力（如性格特征）产生了积极的影响。具体来说，每多上一年大学，学生们即展现出更加外向、合群的特点。研究人员认为，并非专业学习让大学生的性格变好，而是大学生活本身所致。学生通过接触成百上千未曾谋面的同学、与教职员工进行沟通交流以及参加课外俱乐部、社团活动、社会实践等过程习得交往技巧。

首席研究人员索尼娅说：“大学为孩子们提供了丰富的学习和社交场景，在传授知识技能的同时，也成功地塑造人格，为日后的职场和社会所受用。”她认为，上大学的年龄正好和青春期向青年期的转变相重合，是一个人成长的关键时期。这时进入大学学习，会促使孩子们随和宜人、尽心尽责、情绪稳定等优良品格定型。▲ （瑞 秋）