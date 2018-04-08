糖尿病患者教育谁付费？ 呼唤第三方支付

糖尿病患者教育，谁付费？

截至目前，我国约有1.14亿糖尿病患者。成人当中每10人就有1人患有糖尿病。

2017年，在所有糖尿病患者中，仅有46.4%的人已知自己患有糖尿病，32.2%的人正在接受治疗。在接受治疗的患者中，仅有12.9%的人血糖得到有效控制。

可以看出，在接受治疗的患者中，大于半数的患者没有有效控制住血糖，一些糖尿病患者已知自己患病而没有接受治疗。

“糖尿病的治疗过程特别依赖于健康教育，健康教育和管理是糖尿病治疗的重要环节，不能只有治疗没有管理。现在最大的问题是患者生活方式不易改变。”中华医学会糖尿病学分会糖尿病教育与管理学组组长、北京大学第一附属医院内分泌科主任郭晓蕙认为，糖尿病教育，应该作为医疗项目以处方形式给病人，由第三方付费，而不应是医生义务的付出。

郭晓蕙说：“实际上，糖尿病患者在门诊的教育是最重要的。”但记者了解到，目前全国很多医院的糖尿病教育只针对住院患者，而门诊却没有专人进行患者教育。

健康教育是糖尿病治疗重要环节

糖尿病也被称为生活方式病，由多病因引起，以慢性高血糖为特征的终身性代谢性疾病。长期血糖增高将诱发大血管、微血管受损，并危及心、脑、肾、周围神经、眼睛、足等，是目前已知并发症最多的一种疾病。

70岁的山东李先生，患上糖尿病后，嫌扎手指麻烦，在家从来不测血糖。出去走一圈回来，为了对得起走这一圈儿的付出，经常犒劳自己一张大饼吃。当看到血糖监测结果才知道，自己吃完这个饼血糖由7飙升到了10多，由于血糖控制不好而再次住进了医院，后悔不已。

郭晓蕙对记者说：“糖尿病管理，尤其在早期并不难，只要指导定期血糖监测，清楚什么是糖尿病控制的好，改变生活方式，早期发现并发症及时干预，治疗依从性会非常好。好的生活方式是需要不断教育和管理建立起来的。”

有研究显示，糖化血红蛋白每下降1%，糖尿病引发的微血管病变、肾脏病变可降低50%。通过良好的血糖管理，多数患者可避免走向透析的结局。良好血糖管理的患者不是用药最多的患者，而是接受教育、自己能够进行健康饮食、适宜运动的患者。

北大第一医院护士长李君介绍说：“我们内分泌科有患者学习小组，周一到周五每天下午两点半都有健康讲座，病人一般住院七天，会听五次课，基本上会把糖尿病自我管理相关课都听到了，会有营养师和运动师一对一评估患者生活中的一些饮食习惯和指导运动。”

记者采访发现，由于多年重视和开展糖尿病教育，北大第一医院最近10年间胰岛素的使用量远远低于全国平均水平。只有30%的病人在使用胰岛素，这一数字与国际高水平国家接轨。而一些没有开展糖尿病教育的医院约50%的病人用胰岛素，患者血糖控制不理想。

生活方式的改变渗透在日常生活的方方面面。每天到底该吃多少？怎么吃？“对于患者而言，首先要学会理论知识，知道为什么要改变生活方式；而后学会技能，知道怎么改；进而下定决心，作出改变。”郭晓蕙表示，如果没有糖尿病患者教育，这整个过程便寸步难行。

糖尿病教育呼唤第三方支付

临床数据显示，糖尿病发病后10年左右，将有30%～40%的患者至少会发生一种并发症，而并发症一旦产生，药物治疗很难逆转，糖尿病慢性并发症是糖尿病患者致死、致残的主要原因。

有研究已明确，血糖的良好管理能减少并发症。无论对患者还是对国家，糖尿病教育管理的远期效益很可观。

如果一个糖尿病人吃一年的药，加上各种糖化血红蛋白的检查、在医院的测血糖以及并发症一年筛查一次，基本花费是1万元。但假如得了尿毒症，治疗费可能一年是10万元。

因此，糖尿病的健康教育和管理可以降低整个治疗费用，使患者感受度提高。“因为用药少了，医保费用会下降。最大的好处是以患者为中心，医院通过增加营养师、教育护士和运动康复师，减少医师，从而降低人力成本。”郭晓蕙说。

然而，疾病管理教育的费用，并非所有患者都愿意承担。他们可能会用仅有的钱把二甲双胍买回家，而不会花在疾病教育上。

目前，由于病情恶化而进展为糖尿病肾病不得不透析的患者，其透析费用已经得到医保报销，而投入少回报多的患者教育却没有第三方付费。

对此，郭晓蕙建议，健康教育可以按病种医保打包付费。付费的前提是给患者开处方药的同时，要给病人开教育处方，患者要定期查糖化血红蛋白和筛查并发症，做到服务留痕。

让人人享有健康平等

临床发现，收入低学历低的人，往往是糖尿病控制不好的人群。

一位糖尿病患者，穿胶皮底鞋踩了个钉子好几天浑然不知，发现时已是一个大脓肿，后来不得不截肢。有的患者，擅自停药，血糖持续高值，再到医院时已经得了肾病。

医生十分惋惜地说，如果这个人，从一开始就进行健康教育指导，定期检查神经感觉，平时穿厚底鞋，经常看看鞋里有没有异物，每天坚持洗脚，穿白袜子，这样他就会及早发现糖尿病足，或者扎了钉子，能够及早发现，也不至于截肢。

郭晓蕙认为，给贫困的慢性病患者自我管理的知识和技能，是社会公平的体现，这些人生在贫困地区，没有接受良好教育，一旦得病他应有机会获得有关疾病的知识，让他享受健康上的平等，医保应把最基本的健康知识给他们，这样才能起到救治的作用，不致因病返贫。

66岁的王老师，患糖尿病10年第一次住院，她说：“听了糖尿病课，感触很多，才知道自己平时在家吃的油和盐太多了，水果也吃多了，我以前控制饮食还差的很远，健康知识太重要了，以后我要现身说法，当义务教育员。”

科技的发展给人们带来很多便利和舒适，物质的丰富让人们可以享受天南地北的美食，但并不意味着人们的生活方式就越来越健康。在糖尿病教育的道路上，任重道远。