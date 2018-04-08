春天养生，试试“吃花”

编者的话：民间有句俗语“春食花，夏食瓜，秋食果，冬食根”。在这春花烂漫的季节，不管你在祖国的东南西北，完全可以利用大自然赐予的宝贵资源——春花，来达到养生保健的目的。

受访专家

甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅

中国中医科学院西苑医院皮肤科副主任医师 付中学

岭南疡科流派蔡炳勤名医工作室、生命时报特约记者 刘 明

东外科良药 金银花

金银花又名二花、双花、银花，每年3月下旬至4月开花，一直持续到夏季。金银花外形呈长管状，初放时洁白如玉，数天后化为金黄，黄白相映，如金似银。金银花自古被誉为清热解毒的外科良药，《景岳全书》记载其“味甘，气平，性微寒。善于化毒，故治痈疽肿毒疮癣，杨梅风湿诸毒，诚为要药。毒未成者能散，毒已成者能溃。”取鲜金银花捻汁外敷于疔疮或痤疮患处(初期)，可除痈消肿。鲜金银花提纯可制作爽肤水、面膜等护肤品，补水生津，为养颜美容佳品。现代医学研究证实，它还有良好的抗菌、抗病毒效果。

金银花盛产于鲁豫等地，为当地村民制药致富的神奇之花。下面为大家介绍几种金银花的日常养生方法。

1.金银花茶：金银花20克，煎水代茶或泡茶饮。金银花甘寒气芳香，清热而不伤胃，芳香透达可祛邪，擅治各种热病，可作为治疗咽喉肿痛和预防上呼吸道感染的优选。

2.金银花薄荷茶：金银花、薄荷各10克，沸水闷泡15分钟即可，有清热解暑之效，小儿外洗可止痒祛蚊除痱。

3.双花鲤鱼煲：鲤鱼500克，洗净切块，用葱、姜、料酒腌制入味;然后与金银花、菊花各15克一起放入砂锅中煲40分钟，最后加盐调味即成。此汤具有疏风清热、明目利水之效，适用于头痛目眩、水肿、心胸烦热者。

金银花偏寒性，脾胃虚寒者、体弱者、肝病患者、女性经期不宜服用，常人亦不可久服。▲

南祛湿养阴 木棉花

木棉花是广州市的市花，3～4月是木棉的盛花期，每到此时，全城都变成红色的海洋。在广州烈士陵园里，木棉树高耸于纪念碑前，枝干似铁，花红如血，正如烈士的铮铮铁骨和一腔热血，故又称“英雄花”。

木棉花不仅美丽，其保健效果也令人称颂。《生草药性备要》认为它味甘、淡，性凉，入胃、大肠经，具有清热、利湿、解毒、止血之效，主治泄泻、痢疾、咳血、妇科血崩、疮毒、湿疹等症。善于顺应天时养生的岭南人常用木棉花来煲汤，下面介绍几个木棉花的养生药膳。

1.木棉花薏仁大骨汤：猪骨飞水，与薏苡仁20克、赤豆30克一同放入砂锅中煲30分钟;然后加入木棉花3～6朵，继续煲30分钟，最后加盐调味。此汤具有清热、祛湿、解毒之效。清明节前后细雨飘飞，此时饮用恰可祛湿健体，预防流感。

2.生地木棉瘦肉汤：瘦肉片200克，洗净氽水，与生地片10克共同慢炖30分钟;然后加入木棉花3～6朵，再炖30分钟，加盐调味即成。此汤可养阴清热，尤其适宜咽喉痛，大便不畅且气血亏虚者。

3.木棉花鸡蛋花糖水：木棉花、鸡蛋花各3～6朵，洗净，与去壳的熟鸡蛋同煮30分钟，加少量糖调味即成。此汤可健脾祛湿、强身健体，夏天饮用还可祛暑。

要注意的是，木棉花性寒凉，偏寒体质、容易怕冷者慎用。▲

西活血疏肝 苦水玫

“苦水玫瑰”又称刺玫花，是中国四大玫瑰品系之一，已有200多年的栽植历史，因产于甘肃省永登县苦水镇而得名。刺玫花色艳气香、肉厚味纯、产量大、出油率高、精油质量好、抗逆性强，是集观赏、食用及药用、日化等多种用途于一身的特色经济品种。

玫瑰，原意红色的美玉，被称作“花中皇后”。我国民间自古就有用蒸馏的方法把玫瑰制成玫瑰纯露，内服或外用。《食物本草》记载其“味甘微苦，温，无毒。主利肺脾，益肝胆，辟邪恶之气，食之芳香甘美，令人神爽。”《本草正义》认为“玫瑰花，香气最浓，清而不浊，和而不猛，柔肝醒胃，流气活血，宣通窒滞而绝无辛温刚燥之弊，断推气分药之中、最有捷效而最为驯良者，芳香诸品，殆无其匹。”日常用开水冲泡干制玫瑰花蕾代茶饮，可疏肝解郁、和胃消食，缓解抑郁烦闷、不思饮食等症状。玫瑰花还有较强的活血作用，可用于治疗瘀血所致的各类疼痛。《药性考》记载其“行血破积，损伤瘀痛，浸酒饮。”单用或与当归、川芎、白芍等配伍，可加强药用功效。用玫瑰花水洗肤或涂敷局部，还可养颜祛斑，治疗面部痤疮、褐斑，改善皮肤干燥枯涩。

玫瑰虽好，但其芳香易耗气伤阴，气阴不足者慎用;活血作用较强，出血者、孕妇及月经量过多者也应慎用。▲

北调经美容 牡丹花

我从小就梦想能在三四月份到洛阳去看牡丹花，直到今天也没有成行。不过在北方多地，都不乏牡丹的种植。皇家园林圆明园有一片偌大的牡丹园，每年春来，我都会去那里欣赏这种雍容华贵的花儿。

河南盛产多种中药材，那里有大片的白芍，和牡丹是同一个时期开花。很多人不知道如何区分白芍和牡丹，因为从叶子到花，两者都很相似。它们同为芍药科芍药属植物，不过，牡丹是多年生落叶小灌木，白芍则是草本植物。

常用中药丹皮是牡丹植株的根的皮。除此之外，牡丹花也具有一定药性。牡丹花味苦、淡，性平，归肝经，具有活血调经的作用，主要用来治疗妇女月经不调以及经行腹痛等。

牡丹花具有很好的药用和食用价值，在其产地洛阳，牡丹花通常被认为是上好的养生美容之品。人们把它制作成各种食品，如牡丹花饼、牡丹花露等。我国自古就有食用牡丹花的历史。清朝文献《养小录》记载：“牡丹花瓣，汤焯可，蜜浸可，肉汁烩亦可。”说的是牡丹花有很多种吃法。

洗牡丹花浴具有活血调经之效，尤其适合月经不调的女性。方法很简单，取适量干燥或者新鲜的牡丹花瓣，放进浴缸泡澡即可。▲