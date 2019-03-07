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记性差、总喊累、睡不好…… 试试参芪黑豆猪蹄汤

陈辉 张秋霞

2019年03月07日08:31 来源：羊城晚报

　　新年伊始，大家都很忙，有的人总觉得自己力不从心，明明睡得不晚，可是睡眠质量不高，早上醒来仍很疲倦，而且特别容易忘事，导致工作效率低，老板总给脸色看！怎么破？

　　中医认为，这是气血不足导致。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐这款健脾益肾、改善气血的参芪黑豆猪蹄汤，简单易做，关键是还很美味！今晚就试试吧。

　　参芪黑豆猪蹄汤

　　食材：党参、黄芪各15克，黑豆150克，花生仁100克，龙眼肉6粒，猪蹄2只（约750克）。

　　【党参】性味甘平，善于健脾益肺，养血生津；

　　【黄芪】性味甘微温，长于补气升阳、固表止汗、生津养血、行滞通痹；

　　【黑豆】性味甘平，功擅健脾益肾、活血利水、祛风解毒；

　　【花生仁】性味甘平，功能健脾养胃、润肺化痰；

　　【龙眼肉】性味甘温，功能补益心脾、养血安神；

　　【猪蹄】性味甘咸平，功擅补气血、润肌肤、通乳汁。

　　做法：先将猪蹄洗净，斩块，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净。然后，连同其他洗净的食材一齐置于砂锅内，加入清水2000毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，精盐调味，即可。

　　功用：汤性平和，有良好的补脾益肺、补气养血、益胃生津、补益心肾等作用，适宜于一般人群服食。也可用于脾肺气虚，久咳气短，自汗，血虚萎黄，失眠健忘，肌肤枯燥等症的辅助治疗。

(责编：许晓华、杨迪)


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