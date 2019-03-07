记性差、总喊累、睡不好…… 试试参芪黑豆猪蹄汤
陈辉 张秋霞
新年伊始，大家都很忙，有的人总觉得自己力不从心，明明睡得不晚，可是睡眠质量不高，早上醒来仍很疲倦，而且特别容易忘事，导致工作效率低，老板总给脸色看！怎么破？
中医认为，这是气血不足导致。广州中医药大学第一附属医院内科蓝森麟教授推荐这款健脾益肾、改善气血的参芪黑豆猪蹄汤，简单易做，关键是还很美味！今晚就试试吧。
参芪黑豆猪蹄汤
食材：党参、黄芪各15克，黑豆150克，花生仁100克，龙眼肉6粒，猪蹄2只（约750克）。
【党参】性味甘平，善于健脾益肺，养血生津；
【黄芪】性味甘微温，长于补气升阳、固表止汗、生津养血、行滞通痹；
【黑豆】性味甘平，功擅健脾益肾、活血利水、祛风解毒；
【花生仁】性味甘平，功能健脾养胃、润肺化痰；
【龙眼肉】性味甘温，功能补益心脾、养血安神；
【猪蹄】性味甘咸平，功擅补气血、润肌肤、通乳汁。
做法：先将猪蹄洗净，斩块，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净。然后，连同其他洗净的食材一齐置于砂锅内，加入清水2000毫升、白酒少许，用武火煮沸后改用文火熬1.5小时，精盐调味，即可。
功用：汤性平和，有良好的补脾益肺、补气养血、益胃生津、补益心肾等作用，适宜于一般人群服食。也可用于脾肺气虚，久咳气短，自汗，血虚萎黄，失眠健忘，肌肤枯燥等症的辅助治疗。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
"五谷为养"可增寿防病 爱出门才能更长寿 对防病和长寿起到决定作用的，不仅仅是全谷杂豆中的膳食纤维，以及其中的优质碳水化合物，还在于其中伴随存在的各种营养保健成分。吃全谷杂豆，和吃同样碳水化合物含量的大米白面相比，能得到几倍到十几倍的维生素B1、维生素B2、叶酸、钾、镁、铁等营养成分，以及多种植物化学物。【详细】
白发增多，刮浮白穴！4个秘诀让"它"晚些到 中医认为，“发为血之余”“肾主骨，其华在发”，白发主要是由于肝肾不足、气血亏损所致。尤其是经常熬夜、精血暗耗的人，其肾精不足，毛发失去濡养，故而花白。浮白穴是治疗白发的常用经验穴，它位于头顶部、耳后乳突的后上方，是足少阳胆经上的穴位，能清热祛湿、疏肝利胆、填精补肾。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn