空心西红柿是打了激素不能吃？ 辟谣联盟为你压压惊！

最近两年，关于空心西红柿是打了激素的传言在网上广为传播。帖子称，“空心的、带尖尖的、外表红里面绿的西红柿都是打了激素的，有毒不能吃”。这传言让很多人惶惶不安，望着鲜红靓丽的西红柿垂涎欲滴，却又有点纠结：是吃呢还是不吃呢？对此，新华网专访了农业部农产品质量安全专家组成员。

西红柿为何会空心？

专家认为，西红柿空心的原因有很多，跟植物生长调节剂（即人们俗称的植物激素）没有太大关系。植物生长调节剂（如番茄灵）的确能促进西红柿果实的坐果和果实膨大，如果使用浓度过高的话，可能会导致其空心。但这并不是西红柿空心的唯一原因。

据了解，光照不足、养分供应少、受精不当、外界温度过高、肥水施用不当等都可能会导致空心。空心是瓜果种植中经常碰到的一种生理性病害。空心西红柿属于畸形果实，只是形态与正常果有点不同而已，可能口感稍差，但并非有害，是可以吃的。

西红柿为何会畸形？

资料显示，在西红柿种植过程中，尖的、桃形的、瘤形的、带疤的等等，都属于畸形果。西红柿果实能否发育成正常果，主要由西红柿花芽分化的质量决定。如幼苗期花序形成时遇低温、氮肥多、水分多，花芽过度分化，果实则形成桃形、瘤形或指形；如苗龄拉长，低温或干旱持续时间长，果实则形成裂果、疤果或籽外漏果实；花芽细胞分裂过旺，心皮数目增多，开花后由于各心皮发育不均衡，果实则形成多心室的畸形果。

专家表示，畸形果是西红柿种植中经常碰到的一种生理性病害，也是西红柿种植的一个技术难点。另外，现在有些西红柿长得长尖，其实是育种家选育出来的新品种。可见，植物生长调节剂对番茄是否长尖并没有太大影响。

西红柿的颜色是怎么形成的？

西红柿的颜色主要受基因调控，其色泽主要与果皮的类黄酮类物质、果肉中的叶绿素和类胡萝卜素类物质有关。番茄红素是成熟西红柿的主要色素，其也是类胡萝卜素的一种。果皮颜色分为黄色和透明两种，是由一对等位基因控制。果肉颜色主要分为红、黄、橙色3种，分别由不同的基因控制，这些基因的不同组合使成熟西红柿果实表现出不同颜色。

在西红柿果实发育早期，果实内色素主要是叶绿素，在后期成熟过程中，叶绿素逐渐分解，类胡萝卜素不断合成。由于西红柿果实颜色受到许多基因控制，这些基因的作用机制在于控制类胡萝卜素生化合成过程的不同环节，从而影响类胡萝卜素的组成，最终使西红柿表现出不同的颜色。

食用使用过植物生长调节剂的果蔬是否安全？

专家强调，在国际上，至今为止从未发生过因植物生长调节剂残留而引起的食用安全事件。在我国，使用过植物生长调节剂的农产品对消费者来说也是非常安全的。

一、与其他农药相比，植物生长调节剂虽然纳入农药范畴管理，但却不是传统意义上的致病、防虫、除草的农药，其产品大多属于低微毒性，有些甚至因为几乎无毒而被列入不需要制定残留限量的豁免清单。

二、由于植物生长调节剂用量微小，如过量使用反而起反作用，农民也不大可能大量使用。因此，植物生长调节剂在农产品上的残留很低。

三、植物生长调节剂的膳食暴露风险很低。对以上检验结果的评估显示，21种植物生长调节剂的暴露量基本都在安全参考剂量的1%以下。

专家认为，适当有意识地对农产品进行处理是可以的，但过分担忧和处理是没有必要的。只要残留不超标，就不会出现安全问题，就好比我们每次呼吸都有可能会吸进病菌，但却并不会引起发病。并建议消费者，平时的生活当可以通过放置、洗涤、去皮及烹调的方式讲解农药残留。(农业部农产品质量安全专家组)