被催熟的西红柿食用起来安全吗？一文为你解惑

西红柿是世界范围内广泛种植的蔬菜之一，随着恒温大棚的发展，我们如今一年四季都能吃到新鲜的西红柿。然而，有时我们买到的西红柿虽然外表很红，但是捏上去却硬硬的，切开后瓤还是绿色的。这是因为西红柿被使用了一种叫做“乙烯利”的催熟剂。为了能让西红柿尽早成熟，卖上一个好价钱，菜农常用乙烯利抹果、浸果和全株喷洒等方式来催熟。那么，食用这种人工催熟的西红柿安全吗？

那么，到底什么是乙烯？乙烯是一种普遍存在于植物内的气体，成熟的果实还能释放乙烯，它的主要作用是促进果实成熟。比如秋季刚采摘下来的柿子比较硬，要想让柿子变软，就可以把柿子和成熟的苹果放在一起，苹果释放出的乙烯可以促进柿子成熟变软。最早的时候，人们是用含乙烯的煤炉气来帮助水果成熟。但由于乙烯是一种气体，在储运和使用上很不方便，所以乙烯利就应运而生了。

乙烯利是一种人工合成的植物生长调节剂，易溶于水，市场上多为浓度40%的乙烯利水剂。清水稀释后，当pH值大于4 、温度高于 20℃时，才能释放乙烯，加快果实成熟。按我国食品中农药最大残留限量标准，每一千克西红柿中乙烯利的最高残留限量为2毫克。

用乙烯利催熟番茄会影响西红柿的品质、口感和风味。大家都希望吃到自然成熟的西红柿，但是成熟的西红柿容易变质、不便运输。所以采摘时，菜农都是选取便于运输、颜色尚青的西红柿。而乙烯利毕竟是一种低毒有机物，有人担心乙烯利会导致儿童性早熟，使人老得快，这些担心都是多余的。植物激素与动物激素是完全不同的两类物质，植物激素不可能在人体内发挥作用。乙烯利易溶于水，如果买回西红柿担心有残留，用清水浸泡冲洗几分钟即可。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光峰进行科学性把关。