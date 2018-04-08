原来是爱美“作”出来的病

“现在谁眼睛不干啊，怎么我就这么严重！一个报表拖一个星期才能做完，老板劝我辞工了。”昨天，28岁的金女士到浙二眼科中心看病时，大倒苦水。

干眼病已困扰她两个多月，现在盯着财务报表十几分钟就吃不消，不自觉地流泪，老感觉眼睛里有东西，“用眼久了，眼睛还发热、刺痛、怕光、睁不开……”

金女士说，我就不该听小姐妹的话，半年前去文韩式半永久美瞳线，毛病真是自己“作”出来的。

昨天上午，在浙二眼科中心309干眼治疗室里，接连七八个打扮时髦的女性对着钱江晚报记者翻起了上眼皮，“你瞧，就是上眼皮这条不到1mm宽的眼线害的，早知道这样，宁愿难看点，也不要遭这种罪！”

文眼线半年之后

畏光、流泪、异物感全来了

金女士在杭州一家进出口外贸公司做财务，人高高的，小圆脸，穿着宽松V领喇叭袖衬衫，打扮得很韩系。

和许多爱美的姑娘一样，出门前，她都要化一脸精致的妆容，“差不多半个多小时，早上8点半要到公司的话，还是挺赶的。”

半年前，一个小姐妹给她推荐了个做韩式半永久美瞳线的朋友。金女士盘算着，每天画眼线不一定都画得好看，文了美瞳线，又漂亮又方便，价格虽然要2000多块钱，但文好之后，能保持3~5年，也还合算。

金女士说，文美瞳线时，稍微有点痛，忍忍也就过去了，毕竟美丽是有代价的，文好之后形状和效果都是满意的，眼睛也显得有神，“没想到啊，半年之后开始遭罪”。

原先，她盯着电脑屏幕一两个小时，眼睛稍微有点不舒服，但如今，看个十几分钟就吃不消，畏光、流泪、异物感全来了，“早晨醒来，眼睛有时都睁不开”。

昨天，浙二眼科中心角膜和眼表疾病专科主任晋秀明一看金女士的症状，忍不住感叹，现在文眼线、文美瞳线导致干眼症的患者太多了，每次门诊都要碰到好几例。

“以前主要是70后、80后，文眼线几年之后出现干眼症。这一两年，半永久美瞳线兴起，涌来一批90后患者，都是文了美瞳线几个月或者半年之后，受不了来看的。”

美瞳线靠近睫毛内侧

伤到睑板腺开口

美瞳线，一种新兴的文眼线方法，就是用药水把睫毛根部和靠近根部的褐线以上白色软骨填实，从而在视觉上放大瞳孔。

在眼科医生看来，文美瞳线本质上就是文身，针刺将色素打入皮肤层。

浙二眼科中心林琳副主任医师说，过去文眼线主要是从睫毛根部往上加宽，而美瞳线则是把色素针刺入睑缘比较靠近睫毛内侧白色区域，医学上把这里的解剖结构叫睑板腺开口。

放大金女士的上眼皮，钱报记者看到，一条不足1mm宽的、细细的黑棕色色素沉着线，部分覆盖了睑板腺开口，显然，这正是干眼症逐渐加重、发病提前的原因。

韩国翰林大学医学院眼科做过一项临床研究，发现文眼线可以导致泪膜破裂时间缩短，角膜荧光着染加重以及睑板腺损伤，进而引起干眼不适的症状。

晋秀明主任说，睑板腺开口的作用是分泌透明清亮的油脂，在泪膜表面形成脂质层，减少泪液蒸发。而睑板腺开口受伤、睑脂质量异常，泪液留不住，怎么能不干呢？

更夸张的是，林琳医生还遇到过文眼线的过程中，色素针误伤到眼睛的病例。“文美瞳线本身也会由于操作不当，误伤眼球，临床上多见的是结膜下出血，结膜被染成斑片状的黑色（眼白处被染色），更有甚至刺破眼球的。”

想想都辣眼睛啊！有些人问，那把眼线洗掉呢，其实用药水、激光洗去美瞳线，对眼睛是一种二次伤害。两位医生都说，无论是美瞳线，还是传统文眼线，都不推荐，二者都是人为导致干眼的罪魁祸首。

手机、平板电脑看多了

6岁男孩患上干眼症

说起干眼症，现在已很常见。据悉，2017年，超过15000人在浙二眼科干眼治疗室接受治疗，每天一早门诊开诊一两个小时，当天的号子就预约光了。出现干眼症状，主要由两个原因引起，泪液要么分泌少，要么蒸发快。

晋秀明主任解释，分泌少主要是一些基础性疾病（如干燥综合征）和泪腺功能随年龄增长而退化，常佩戴隐形眼镜的，角膜变得干燥，泪液也会少。蒸发快，多和用眼习惯有关，长时间盯着电子屏幕，眨眼次数每分钟减少到10次以下，油脂分泌减少，泪液自然蒸发快。从人群来看，中青年是干眼症的主力军，占到门诊量一半左右。但现在有个趋势，儿童干眼症人数越来越多，而且来问诊时，不少症状已经挺严重的。

“前几天来了个六岁的小男孩，她妈妈说儿子爱用口水抹眼睛。我们一检查，小男孩果然患上干眼症，而且1/4左右的睑板腺都萎缩了，小小年纪就发病，很痛苦的，以后对工作选择也会有影响，一些长时间用眼的工作就没法做了，说到底，还是手机、平板电脑看多了。”晋秀明主任说。

除了文眼线，长期画眼线过于靠近睫毛根部，或是种睫毛，也会“作”出眼病。拿种睫毛来说，是要用特殊的胶水将一根根假睫毛种在真睫毛上面，而胶水容易附着各种物质，导致结膜炎等眼部炎症。

林琳医生说，在显微镜下看，睫毛上面汇集了大量的分泌物、灰尘和化妆品粉末，往往很难清洗干净，“之前有位患者刚种完睫毛不久要接受眼科手术，一看睫毛粘了很多东西，只能让她把假睫毛都拔掉，否则手术后感染的几率很大。”(记者 郑琪)