这种日常病 用药有讲究

《中国心血管病报告2016》显示，心血管病患病率处于持续上升阶段，心血管病患病人数约为2.9亿，其中高血压患者约有2.7亿，是心血管病的绝对“大户”。即在我国，差不多每5个人中就有1人受到不同程度的高血压困扰。降压药成了很多人家庭药箱中的常见种类。而医院门诊经常遇到这样的患者：改变医嘱，自行改用其他降压药甚至停用降压药，理由通常是：“某某人用这个降压药非常好”。对此，南方医科大学中西医结合医院心血管病科副主任医师薛进平表示，降压药并非单纯降压，正确使用降压药可保护其他脏器，别再把降压药当成“家常便药”想换就换了。

五大类降压药如何选择？

薛进平介绍，目前国内降压药有数十种，指南推荐首选的降压药物主要包括5大类：1.利尿剂：例如氢氯噻嗪、吲达帕胺等；2.钙离子拮抗剂（地平类）：例如氨氯地平、左旋氨氯地平、硝苯地平控释片或缓释片、非洛地平缓释片、尼群地平（非长效）等；3. β-受体阻滞剂：例如美托洛尔、比索洛尔等；4.血管紧张素转换酶抑制剂（普利类）：例如卡托普利（非长效）、依那普利、贝那普利、培哚普利、雷米普利等；5.血管紧张素受体拮抗剂（沙坦类）：例如氯沙坦、缬沙坦、厄贝沙坦等。

对于单纯的高血压病患者，即没有合并冠心病、心衰、脑血管病、糖尿病、肾脏疾病等疾病的患者，这5类降压药物均可选择，整体疗效无明显差异。若患者已经存在合并症或其他疾病，则需要根据具体情况选择不同种类的降压药。

高血压合并冠心病心绞痛：

既要控制血压以减轻心脏负担，又要扩张冠状动脉以改善心肌血液供应，即降压又护心，首选地平类或β-受体阻滞剂。

心肌梗死后患者：

既要保护心肌又要改善冠状动脉供血、保护心功能，首选普利类或β-受体阻滞剂。

慢性心衰患者：

首选β-受体阻滞剂、普利类或沙坦类、利尿剂，这几类药又是治疗心衰的主要药物。

合并慢性肾病者：

要根据肾功能的分期进行选药，肾功能轻微异常的可以优先选择对肾脏有保护作用的普利类或沙坦类，肾功能较严重的患者需谨慎使用这两类药物，应用的过程中还要检测肾功能。

老年高血压患者：

多表现为以收缩压升高为主，可选地平类、利尿剂、或普利类和沙坦类。

心率快年轻患者：

可以首选β-受体阻滞剂，既降血压又降心率，此种情况多见于年轻者。

高血压合并糖尿病：

首选普利类或沙坦类，其他类降压药均可选择，反复低血糖发作的患者应慎用β-受体阻滞剂，以免掩盖低血糖症状。

有房颤史患者：

首选沙坦类或普利类，β-受体阻滞剂可用于预防房颤和控制心跳快。

合并血脂异常者：

首选普利类或沙坦类；有尿酸高或者糖尿病患者尽量不选利尿剂。

普遍原则：尽量选择长效降压药

薛进平提到，选择降压药物时尽量选择长效降压药，即每天只需一次的药物，这样服药方便，血压平稳，减少血压的过度波动。但不足之处是价格往往较贵。若经济条件所限，不能长期承受较高的治疗费用，选择每天服用两到三次的中短效降压药物（例如卡托普利和尼群地平）以及传统的降压药（如复方降压片、降压0号、复方罗布麻等）也可以，因为降压的首要目的是要把血压控制下来。但是传统的复方降压药往往含有其他非指南推荐首选的5类降压药以外的药物，例如利血平、可乐定，这些药对心脑肾的保护作用不明确。

用药找医生

生活靠自觉

薛进平表示，轻度高血压患者，首先的治疗方法是非药物疗法，而中、重度高血压患者，在应用药物治疗的基础上，辅以非药物治疗，尽可能地减少用药剂量，达到较理想的治疗效果，这就是治疗高血压的总原则。其中非药物治疗包括患者自身的日常生活，可自觉控制。

（1）控制体重。超重者应努力减肥，这是降压的最佳方法。

（2）适当运动。每日坚持适量运动，能改善血压情况。

（3）限制钠盐摄入。钠盐可增加高血压发病风险，建议减少。

（4）适当补钾。每日摄入5～7克钾，可使血压降低4～9mmHg。水果、蔬菜都是含钾较多的食品，高血压患者可以适当多吃一些。

（5）限酒戒烟。饮酒可通过皮质激素儿茶酚胺升高，影响血管紧张素、血管加压素及醛固酮的作用，影响细胞膜的流动性等机制，使血压升高。同时经常饮酒也影响药物治疗，血压不易控制。而流行病学调查发现，吸烟者恶性高血压的发病率明显增高，亦可增加冠心病与猝死的危险性，故应戒烟。

（6）保持乐观。现代医学研究证明，一切忧愁、悲伤、焦虑、烦躁等不良精神刺激，可使血液中儿茶酚胺等血管活性物质分泌增多，血压升高，因此，高血压患者要注意控制情绪，保持心情舒畅和心理平衡，对降低血压有益。（（记者周洁莹 通讯员吴佳仪））