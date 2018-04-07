主讲人：中国医学科学院整形外科医院书记、皮肤科主任医师 王宝玺

痤疮俗称青春痘，是发生于面部最常见的皮肤疾病。长痤疮的原因有很多，遗传因素、皮脂分泌增多（雄激素、紧张压力、高能量饮食）、毛囊皮脂腺导管角化、痤疮丙酸杆菌繁殖、炎症和免疫反应等都有可能导致我们脸上长痘痘。

医学上，依据皮损性质将痤疮分为3度和4级：轻度（I级）表现为粉刺，包括黑头粉刺和白头粉刺；中度（Ⅱ级）表现为炎性丘疹；中度（Ⅲ级）就是有脓疱了；到了重度（IV级），脸上会出现结节或囊肿。

痤疮怎么用药

现在治疗痤疮的方法有很多，主要包括外用药物、口服药物，以及其他帮助皮肤恢复的治疗手段。外用药物主要有以下几种。

第一类外用药物：维A酸类药物。常用药物有0.1%阿达帕林凝胶和0.1%维A酸乳膏等，能改善毛囊皮脂腺导管角化，溶解粉刺，抗炎症，改善痤疮瘢痕等，对粉刺、丘疹、痘痕均有效，需要维持治疗。每天晚上点涂1次，会有轻度皮肤刺激反应，如局部红斑、脱屑，出现干燥紧绷感和烧灼感，但随着使用时间延长可以逐渐适应、消失。

第二类外用药物：过氧苯甲酰。这类药适合于红色丘疹和脓头类的痤疮，能杀灭痤疮丙酸杆菌、溶解粉刺，每天点涂1~2次。少数敏感皮肤会出现轻度刺激反应，建议从低浓度及小范围开始试用。

第三类外用药物：抗生素类。常用药物有夫地西酸、林可霉素、克林霉素、氯霉素等外用制剂，可以杀灭痤疮丙酸杆菌和其他细菌。适合炎症反应较重的皮疹（红、脓头皮疹），由于抗生素单独使用容易产生耐药性，不建议单独使用，可以与维A酸类药物联合使用，酒精制剂会刺激皮肤，产生刺痛感。

以下是一些常用口服药物，效果不错，但需注意一些禁忌，特别是有些药物在使用上男女有别，建议在专业皮肤科医师的指导下使用。

第一类口服药物：抗生素类。首选四环素类，如多西环素、米诺环素等，其次可选择大环内酯类，如红霉素、阿奇霉素、克拉霉素等。他们可以杀灭痤疮丙酸杆菌，有抗炎作用，是中、重度痤疮患者首选的治疗药物。疗程约6~8周。副作用包括较常见的胃肠道反应、光敏反应、头昏等。四环素类药物不宜用于小于16岁的儿童。

第二类口服药物：维A酸类药物。异维A酸是目前最有效的抗痤疮药物，有抑制皮脂腺脂质分泌、调节毛囊皮脂腺导管角化、减少痤疮丙酸杆菌的繁殖、抗炎和预防瘢痕形成等作用。适合重度痤疮，痤疮伴严重皮脂溢出过多者，以及轻、中度痤疮但有快速疗效需求的。痤疮基本消退后可将药物剂量逐渐减少至停药。最常见的副作用是皮肤黏膜干燥，特别是口唇干燥；最大的风险是有致畸胎作用，因此育龄期女生慎用（停药后2年后才可怀孕），多用于男性，非孕龄期女性，一定要在医生指导下服药。

第三类口服药物：女性用抗雄激素类药物。常用药物是口服避孕药（达英-35），仅适应女性患者。它有对抗雄激素的作用，还可直接作用毛囊皮脂腺，减少皮脂分泌和抑制粉刺形成。适合于好发于面部中下1/3的痤疮，痤疮伴有月经不规律和多毛，女性青春期后痤疮，经前期明显加重的痤疮。起效时间需要2～3个月，通常疗程大于6个月，完全控制后再巩固1~2个月停药。用药后可能会出现少量子宫出血、恶心、体重增加等，要注意控制饮食。

第四类口服药物：辅助治疗用中成药。常用药物有一清胶囊、栀子金花丸等，需要辨证选药，多有清热散结的作用，适合有大便秘结症状的患者，用于辅助治疗。

除了外用、口服药物，还可以做化学换肤（角质剥脱），即果酸治疗。果酸广泛存在于水果中，其作用是加速表皮细胞脱落与更新，调节皮脂腺的分泌，同时刺激真皮胶原合成及促进组织修复，也是轻中度痤疮的不错选择。 此外，光动力治疗能使皮脂腺萎缩，抑制皮脂分泌，直接杀灭痤疮丙酸杆菌等病原微生物，改善毛囊口的过度角化和毛囊皮脂腺开口的阻塞，促进皮损愈合，预防或减少痤疮瘢痕，可作用于痤疮的所有发病环节，对中重度痤疮有很好的疗效。

哪种治疗方法适合我

Ⅰ级（粉刺为主）治疗，主要采用局部治疗，首选外用维A酸类药物，同时配合果酸治疗效果更佳；Ⅱ级（炎性丘疹）治疗，在外用维A酸类药物治疗的基础上联合外用抗菌药物或加上果酸等治疗方法；Ⅲ级（脓头）治疗，常采用联合治疗系统，使用抗生素是基础治疗的方法之一，还可外用维A酸类药物、抗菌药物，对有避孕要求的女性患者可选择抗雄激素药物治疗。Ⅳ级（结节、囊肿）治疗，口服异维A酸是一线治疗方法，并配合光动力治疗。痤疮总是复发要维持治疗，外用维A酸是首选药物。

除了用药，生活上应该注意以下几点。饮食上限制辛辣、甜腻、油炸、动物脂肪（肥肉）等高热量食物，尤其晚餐。日常避免熬夜、长期接触电脑、曝晒等，保持大便通畅。痤疮容易引起焦虑、抑郁等心理问题，必要时需配合心理辅导。睡前认真洁面，用热水、香皂去除皮肤表面油脂、外用药物，痤疮发作期间晚上不要使用化妆品。长期口服或外用抗痤疮药物如维A酸时皮肤干燥明显，白天可需要配合使用保湿护肤品。忌用手挤压、搔抓粉刺和炎性丘瘆等皮损，否则会留有明显的痘印、痘坑。

痘痕及痘疤的处理

轻度痤疮（白头粉刺+黑头粉刺）多数不留痕迹，但自行挤压后易留下痘印甚至痘疤。中重度痤疮不及时治疗或自行处理，多数可留下明显痘痕及痘疤。红色的痘印可外用维A酸类药物或光子嫩肤治疗。褐色的痘印可外用维A酸类药物或果酸治疗。痘疤可用二氧化碳点阵激光治疗，效果都很好。

以上给大家简单介绍了痤疮的相关知识，但需要提醒大家的是，长了痤疮还是要皮肤科专业医生指导治疗，避免自行购置药物或在美容院等做相关治疗，以免造成更多麻烦。▲ （生命时报记者 赵明月）