睡前泡脚是一个不错的生活习惯，能促进下肢的血液循环，缓解一天的疲劳，但要讲究时间。因为人体的生理活动是有周期性的，也就是我们说的生物钟，这个生物钟有一个生长收藏的循环规律，早上气要升发而达于外，到了夜间则相反，需要收敛而藏于内，我们的日常活动也必须符合这个规律才能健康。

按照传统的十二时辰计时方法，夜间的9点到11点钟为亥时，亥在十二地支中是最后一支，接下去就进入下一个循环的子时了，我们常说子时一阳生，到了子时可以说我们的阳气又出发了，如果在上一个循环没有让它很好地休整，下一个循环就疲惫地开始了，长此以往就会形成健康隐患。因此必须在11点以前让我们的气血和精神充分地回归，按时睡眠就是很好的措施。

另外，在睡眠之前泡脚也有辅助作用，在晚上9点到11点这个时间段用温水泡一下脚最合适，这样能够把我们的精神吸引到下肢，精神对气血有引领的作用，精神集中于下则气血也下行。对于一些脑力劳动的人来说，气血精神的下行很有用，因为思考了一天的问题，精神都集中在上面，再加上大脑比较兴奋，整体都是阳不入阴的现象，夜间入睡就比较困难，温水泡脚以后精神和气血就比较容易回归了，回归也就是返回它们的大本营，肾主藏精，所以收藏以后补的是肾脏。

人体的肾经是起于足下的，温水泡脚以后对肾经起到温养的作用，对肾经是一种良性的刺激，肾经自然也会对肾脏形成好的作用。因此虽然没有对肾脏采取什么措施，通过经络也能起到补肾的作用。

需要注意的是，泡脚的水温一定要适度，不能过热或过凉。如果水温过热，因为热性宣散，不但不能帮助肾脏收藏，反而使人更加兴奋，这样就加大了肾精的消耗；如果水过凉，寒性凝闭，会导致经脉闭塞不通，并且寒气会顺着经络入腹，其危害也是不言而喻的。▲ （天津中医药大学第二附属医院心内科副主任医师 江海涛）