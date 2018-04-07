这些药损害男性生育力

在男科门诊，常有患者咨询备孕期间哪些药物会影响精子质量。这种担心不无道理。虽然睾丸与其周围血液之间有一个生理防护层——“血睾屏障”，这一屏障可以阻止血液中某些物质进入睾丸，但是，某些药物却能透过这层屏障，影响睾丸的生精功能以及精卵的正常结合。

药物对男性生育能力的影响主要有以下4个途径： 一是作用于下丘脑-垂体-性腺轴（HPT轴），打破人体生殖内分泌激素的平衡状态，导致促性腺激素和睾酮水平变化，最终影响生育能力；二是直接作用于男性的睾丸，影响产生精子的生精细胞以及支持细胞的功能；三是引起射精功能和勃起功能障碍；四是在体外对已成熟精子有直接杀灭作用。

1.影响HPT轴的药物。包括激素类药物，如雌孕激素、丙酸睾丸酮等药物，可抑制脑下垂体促性腺激素分泌，进而抑制睾丸的生精功能。

2.直接抑制精子生成的药物。主要包括化疗药物、免疫抑制剂等。常用的化疗药物如阿霉素、真光霉素、长春碱、氮烯咪胺、氮芥、硫酸长春新碱、盐酸丙卡巴肼、顺铂、依托泊苷等具有抑制睾丸生精功能的作用，但其严重程度与化疗药的种类、剂量和使用的时间有关。

此外，器官移植患者使用的免疫抑制剂，如环孢霉素，可使精子的密度和活力下降；部分治疗风湿类疾病的药物可引起可逆性的生精功能障碍，如柳氮磺嘧啶、雷公藤多苷。

其他还有些药物，如治疗痛风的秋水仙碱、别嘌呤醇也对男性的生育能力产生不良影响。治疗病毒性肝炎的干扰素、拉米夫定、阿德福韦酯等药物会对精子的密度、活力、活率造成显著降低。但该药治疗乙肝疗效显著，且对患者精子质量影响最小，因此乙肝患者最佳生育时机为停药后12周。另外，呋喃西林、西咪替丁、可卡因、烟碱、大麻也可损害精子生成，但停药后可以恢复正常。

3.影响性功能的药物，如降压药物和精神类药物。大多数降压药物对生育的影响都是通过损害性功能来导致，如安体舒通可以影响勃起和性欲，同时对精液质量的潜在影响可以影响生育能力；心得安可以影响性欲和勃起；钙离子通道阻滞剂可以抑制正常的受精过程。有些精神类药物则可以抑制射精反射，导致射精延迟，例如安定、氯丙咪嗪等。

4.体外杀灭精子的药物，如表面活性剂、有机金属化合物（醋酸苯汞等〕以及弱酸等药物，有直接杀灭精子的作用。若经常使用这类外用药物治疗女性生殖道疾病，如阴道内塞药等，必然会影响生育。

人们常用的感冒药和消炎药，目前为止并没有确切的证据表明其会对精子质量产生影响，因此即便服用了仍然可以正常备孕。备孕期间男性应当注意戒烟、戒酒，避免接触放射性物质和有毒物质，这些对于精子的质量影响更大。

总之，备孕期男性如果需要服药，最好咨询专科医生，停止或减少不良药物的应用。