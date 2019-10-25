准爸爸的人生轨迹 精子都知道

如果你是个男孩子，喜欢熬夜，爱吃垃圾食品，不爱运动，体重超标，吸烟喝酒，精神压力大，你的人生轨迹会被你的精子记住，然后传递给你的孩子，你怕不怕？

在过去的几十年里，越来越多的研究发现，精子会记住男性的生活习惯，并把这些信息传递给他的后代。如果说DNA是一本记录着遗传信息的蓝图合订本，其中一些蓝图会被拿出来使用，另外一些会被封存，不过本子的本身并没有记载哪些该用，哪些不该用。这本蓝图合订本的使用说明存在于DNA以外的地方，所谓的DNA之外的地方，就是父亲的生活习惯和人生经历。那么父亲受到的哪些负面影响会遗传给后代？又是为什么呢？

1.接触有害物质和药物对后代的影响：肿瘤专家提出疑问，为什么接受过化疗和放疗的睾丸癌患者会不孕不育呢（许多患者治疗后，精子还是有活力的）？后来发现，化疗后这些精子依旧能够使卵子受精，不过，这些受精卵会自行流产。这就表明了有害物质不仅对精子产生影响，而且会对成为受精卵的后代造成影响。这方面研究还有很多，其中最为典型的例子就是越战老兵的后代患有脊柱裂的可能性更高，因为越战老兵暴露在橙剂（美军曾在越南实施落叶计划，目的是让越南军队失去森林的掩护，橙剂是当时使用的除草剂）的可能性远高于普通人。不仅工作中的化学品对精子质量有影响，某些药物也会导致男性生殖系统出现各种问题。

2.生活习惯对后代的影响：即使不和有害化学品接触，爸爸们的不良生活习惯也会烙印在它们的精子里。对患有肥胖症父亲孩子的脐带血研究表明，这些孩子控制生长和钙利用相关的基因表达发生了变化，这将影响他们未来的发育。对比13个清瘦的男性和10个肥胖症男性的精子，发现两者控制后代胃口相关的表观遗传标记不同。后来，又针对肥胖症男性在减肥手术前后的精子变化进行了研究，结果发现，精子的DNA平均发生了4000个结构性变化。

3.精神状态对后代的影响：父亲在母亲受孕前的精神状态，也会写到它的精子里。小分子RNA（包含22个核苷酸的RNA）是记录父亲精神状态的载体，父亲如果长期压力很大，那么后代也会遗传其压力，表现出类似的行为。大多数重要的表观遗传以及胚胎发育在妊娠的头几周就定下来了，这个时候许多人还不知道自己怀孕了。大脑、整个脊椎和神经系统发育都是在那段时期里形成的。父亲的基因对胎盘发育和营养获得有十分重要的影响，来自父亲的基因在胎盘发育中占据主导地位，表现为来自父亲的印迹基因在胎盘中得到了更多的表达。

父亲的习惯和人生会遗传给后代的答案就在附睾。睾丸产生精子后，精子会沿着弯曲而细长的附睾向前游动。人类附睾拉直可达6米，精子经过这个管道大约需要两周。虽然睾丸产生的精子携带的DNA和已经抵达附睾末端的精子DNA一模一样，但是当精子穿越附睾的时候，会加载指导基因表达的信息，这个指导基因表达的信息就是文章最开始提到的“存在于DNA以外的东西”，即父亲的生活习惯和人生经历。

目前50%的出生缺陷原因不明。附睾或许是人体中受到最少研究的器官了，如果这个我们不太重视的器官在生殖中发挥了重要作用；如果来自父亲的表观遗传得到更好的研究，那么将有更多的孩子能够平安落地。