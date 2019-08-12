男性健身过度伤生育力

健美的身材，早已成为不少男性的追求，但有研究指出，男性健身的同时，可能在牺牲自己的生育力。对此，《生命时报》记者采访了江西省人民医院泌尿外科副主任医师朱心燊（音shēn），他说，一般情况下，适量运动对身体有好处，但有些情况可能会伤害男性生育力。

1.超负荷运动。男性进行长时间高强度运动后，会加快血液循环，导致睾丸温度过度升高（一般来说，35℃左右是睾丸生成精子的适宜温度），进而使生精功能下降；下丘脑-垂体-性腺轴功能受到抑制，从而减少卵泡刺激素和促黄体生成素的分泌，而这两种激素恰恰是驱动精子产生的关键激素；扰乱心血管的供血平衡，即剧增了肌肉的需血需氧量，减少了大脑和肾脏等器官的供血量，使人处于缺氧状态，从而阻碍精子生成。

2.摄入较多雄性激素。由于雄性激素睾酮可帮助肌肉增长、维持造血功能、增加骨质密度等，不少男性锻炼的同时还会额外补充一些合成代谢类固醇（雄性激素）。但如果摄入过多这类药物，会减少自身生成的睾酮数量，睾丸局部睾酮浓度也会降低，使生精功能受到影响。

因此，朱心燊针对男性健身提出了下面几点建议：

1.劳逸结合。不管是健身还是日常运动，都要讲究劳逸结合，给身体足够的恢复时间。若进行高强度运动，每周2~4次即可，切不可每天无间断地进行。

2.穿宽松舒适服装。健身时应选择宽松、透气度和吸汗效果好的服装（包括内裤），有利于散热、血液流通，维持精子正常发育和存活所需的“凉爽”环境。

3.中等强度锻炼最能提升精子质量。日本山口大学曾将215名男性分为3组进行不同程度的锻炼（高强度、中等强度和轻度），结果显示，中等强度锻炼组男性的精子活动能力最强。一般认为，心率达到最大心率（220减去年龄）的50%~70%运动量为中等强度。▲