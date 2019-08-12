热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

男性健身过度伤生育力

王冰洁

2019年08月12日08:25 来源：人民网-生命时报

健美的身材，早已成为不少男性的追求，但有研究指出，男性健身的同时，可能在牺牲自己的生育力。对此，《生命时报》记者采访了江西省人民医院泌尿外科副主任医师朱心燊（音shēn），他说，一般情况下，适量运动对身体有好处，但有些情况可能会伤害男性生育力。

1.超负荷运动。男性进行长时间高强度运动后，会加快血液循环，导致睾丸温度过度升高（一般来说，35℃左右是睾丸生成精子的适宜温度），进而使生精功能下降；下丘脑-垂体-性腺轴功能受到抑制，从而减少卵泡刺激素和促黄体生成素的分泌，而这两种激素恰恰是驱动精子产生的关键激素；扰乱心血管的供血平衡，即剧增了肌肉的需血需氧量，减少了大脑和肾脏等器官的供血量，使人处于缺氧状态，从而阻碍精子生成。

2.摄入较多雄性激素。由于雄性激素睾酮可帮助肌肉增长、维持造血功能、增加骨质密度等，不少男性锻炼的同时还会额外补充一些合成代谢类固醇（雄性激素）。但如果摄入过多这类药物，会减少自身生成的睾酮数量，睾丸局部睾酮浓度也会降低，使生精功能受到影响。

因此，朱心燊针对男性健身提出了下面几点建议：

1.劳逸结合。不管是健身还是日常运动，都要讲究劳逸结合，给身体足够的恢复时间。若进行高强度运动，每周2~4次即可，切不可每天无间断地进行。

2.穿宽松舒适服装。健身时应选择宽松、透气度和吸汗效果好的服装（包括内裤），有利于散热、血液流通，维持精子正常发育和存活所需的“凉爽”环境。

3.中等强度锻炼最能提升精子质量。日本山口大学曾将215名男性分为3组进行不同程度的锻炼（高强度、中等强度和轻度），结果显示，中等强度锻炼组男性的精子活动能力最强。一般认为，心率达到最大心率（220减去年龄）的50%~70%运动量为中等强度。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn