也许平时没发现，但当您发烧、感到口干舌燥时，便会意识到唾液的重要。它可以润湿及清洁口腔，辅助吞咽及消化；口腔内有唾液，牙齿就不容易附着菌斑、生长龋齿。但如果您长期口干，且不能有效缓解，就应该到口腔科进行检查了。首都医科大学附属北京朝阳医院口腔科副主任医师周璿介绍，能够引起口干的原因主要有以下几点：

1.真菌感染：这是口干的常见原因，有些人戴假牙久了，就易真菌感染，主要以白色念珠菌感染为主，可以将假牙取下，在挨着口腔黏膜的一侧刮几下，进行涂片在显微镜下检查或留取唾液培养检查，即可确诊是否有真菌感染。如果有真菌感染，那么给予相应的抗真菌药物即可治愈。

2.药物：应用抗胆碱类或某些抗高血压等药物，可使唾液分泌减少而导致口干。此时需要通过医生询问病史，从而明确是何种药物导致的口干，停药或换药，口干的现象就会缓解。

3.不良习惯：对于腺样体肥大者，会有张口呼吸的不良习惯，导致唾液消耗过快引起口干。

4.全身代谢性疾病：糖尿病患者本身代谢存在问题，所以也有可能导致口干。

5.鼻咽癌或其他面部肿瘤:这类患者在接受放疗后，会引起大小涎腺细胞实质性萎缩，导致唾液分泌量减少。

6.干燥综合征：干燥综合征不单是口腔科的病症，是一种自身免疫病，需要口腔科、眼科、风湿免疫科等多科室会诊来确定。该病目前该病在预防和治疗上没有较好的措施，严重时吃固体食物无法吞咽，需用水送服。伴有眼干、腮腺肿大、关节炎、血管炎等症状。

通常到口腔科检查时，医生会先观察口腔黏膜是否干燥，是否有真菌感染典型的舌乳头萎缩。还会通过唾液流量实验来判断唾液分泌是否有问题。除放射治疗和干燥综合征引起的口干是唾液腺分泌出现问题以外，其余的均可针对病因治疗。对于干燥综合征引起的口干，可以多喝水，注意口腔清洁，避免继发真菌感染等口腔问题，严重者甚至需要使用人工唾液或促进唾液分泌的药物。