假牙比真牙更易藏污纳垢

随着年龄增长，很多老人的牙齿开始松动脱落，每天戴假牙吃饭，以此保证正常咀嚼。假牙需每天清洁，有些老人会细心地用牙刷去刷，但有些只是随意用清水过一下。假牙上有许多食物残留物和细菌，单用清水是不能将它清洁干净的。长此以往，便会产生明显异味，对口腔健康造成威胁。

假牙在反复使用中逐渐变脏，细菌大量繁殖会形成菌斑，如果清洁不彻底，病原菌异常增殖，不仅会引起唾液减少、发炎等问题，还会使老人染上口臭。一些病原菌如念珠菌会植在假牙上，通过口咽部进入呼吸系统，引起细菌性肺炎；进入循环系统，造成菌血症；假牙表面的牙菌斑和结石还易引起牙周病等疾病。

假牙的配戴者要养成正确的护理习惯，餐后要清洗去除食物残渣，最后浸泡。睡前更要摘下放入义齿护理盒，并使用专业的洁净片进行浸泡以保持口腔内黏膜健康。正确做法：先将洁净片放入浸泡盒或水杯中，加入温热水；在洁净片起泡时将假牙放入，浸泡5分钟或整夜；在佩带之前再用软毛牙刷蘸洁净溶液刷洗假牙，并用清水进行深层清洗。注意，避免用热水、酒精浸泡假牙，以免老化变形。

需提醒的是，假牙非常不规则，比真牙更易藏污纳垢。上面的残留物冲不掉也泡不掉，只能用软毛刷进行刷洗。假牙有很多凹下去的地方会隐藏食物残渣，所以清洁时，先用牙刷、牙线、牙签等工具将食物残渣剔掉，再用软一些的毛刷轻轻刷洗5~10分钟。老年朋友请注意，尽量避免使用硬毛牙刷，且不要用牙膏。因为如果用硬毛刷，会在假牙表面刷出划痕与细小的沟壑，食物残渣会留在里面，滋长细菌。牙膏对假牙有一定磨损，也可能产生细小划痕。