铁是人体生成红细胞的主要原料之一。孕期女性的循环血容量会逐渐增加，至妊娠32~34周达到高峰。因此，孕妇对铁的需要量也相应增加，再加上胎儿自身造血和生长发育也需要母体供给大量的铁，妊娠中晚期如果外源性铁补充不够就会出现贫血，导致准妈妈出现头晕、乏力、心慌、气短，还可导致胎儿宫内缺氧、生长迟缓、智力发育障碍、贫血等。所以，孕中晚期妇女应适当增加铁的摄入量。

铁有两种膳食形式：血红素铁和非血红素铁。生物利用度高的是血红素铁，可见于肉类、家禽类和鱼类，30％会被吸收；含非血红素铁的食物有水果、蔬菜和坚果，差不多2％~10％会被吸收；红肉、家禽和海鲜里血红素铁和非血红素铁均有。为了确保铁的摄入量，建议每天吃各种含铁丰富的食物。同时尽量多吃含有维生素C的食物（如橙汁、草莓或西兰花），维生素C可以帮助人体吸收多达6倍的铁。

但如果饮食中没有足够的铁，或者在没有足够铁的情况下怀孕，再加上孕期身体需求的增加，这种情况下是无法单独通过饮食来补铁的，还应额外补充铁剂。市面上有几种不同的口服铁剂，如葡萄糖酸亚铁、硫酸亚铁和富马酸亚铁。建议大家在产品标签上查找元素铁的含量（元素铁是最终会吸收入人体的），以确定实际吸收了多少铁。例如，325毫克硫酸亚铁含65毫克元素铁，而325毫克葡萄糖酸亚铁仅含35毫克元素铁。尽管这两种产品似乎具有相同铁强度，但实际上它们含有不同量的元素铁。

牛奶及奶制品可抑制铁吸收，其他可抑制铁吸收的食物还包括谷物麸皮、高精面粉、豆类、坚果、茶、咖啡、可可等。为避免食物抑制铁的吸收，建议在进食前1小时口服铁剂。同时避免与其他药物同时服用。

最后需要提醒，轻、中度贫血者以口服铁剂治疗为主，并改善饮食，多进食富含铁的食物。重度贫血者需要在医生的指导下口服铁剂或注射铁剂治疗，还可以少量多次输注浓缩红细胞。需要注意的是，血红蛋白恢复正常后不能马上停药，应继续口服铁剂3~6个月或至产后3个月。（河南大学第一附属医院临床药师 寇 威）