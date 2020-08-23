关于维C，你不知道的四件事

维生素C是最受关注的营养素之一，网上有关于它的各种讨论。本期，我来跟大家说说，关于维生素C，你不知道的4件事。

维生素C防不了流感和新冠。有研究显示，病毒感染者补充维生素C对恢复健康有益，但这并不等于在果蔬充足摄入的情况下，再服用大剂量维生素C，能有效预防流感和新冠。目前也没有这样的研究证据。预防和治疗本来就不是一回事，患病者和健康人的生理状态不一样，对维生素C的需求量也不一样。所以，未感染病毒的人，没必要为了防病而吃大剂量维生素C，只要保证日常膳食供应充足就行了。治疗用的维生素C服用量，通常是几百毫克到几千毫克；而日常膳食的推荐量只有100毫克，即便是孕产妇，推荐量也不到200毫克。而且，不存在任何单一的营养素或者食物，能够凭一己之力支持免疫系统的正常运作。长期保持均衡、多样化、健康的膳食模式，才能让身体保持健康。

土豆和红薯的维生素C含量比某些果蔬高。除了新鲜果蔬，维生素C还存在于其他类别的食物中，比如薯类。数据显示，每100克土豆中维C含量为27毫克，红薯为26毫克，高于大多数的根茎、鲜豆和茄果类蔬菜，如白萝卜21毫克、扁豆13毫克、西红柿19毫克、茄子5毫克，但低于大部分的叶、花类蔬菜，如大白菜31毫克、菜花61毫克。然而，只吃薯类并不能满足身体对维生素C的需求，对于绝大多数人来说，维生素C主要还是由新鲜蔬菜和水果提供。一般来说，每天“半斤水果、一斤蔬菜”就能补够维生素C。

水果越酸，维生素C含量不一定越高。维生素C的确能给食物带来酸涩的味道，但决定食物酸甜口味的因素不是唯一的。食物中含有各种有味道的成分，比如能带来甜味的糖类，包括葡萄糖、果糖等；能带来酸涩口味的有机酸，包括苹果酸、枸椽酸等。食物最终的风味是酸是甜，得让这些成分“较量”一番，看谁占上风。所以，用口感去判断维生素C含量不可取。我们吃到的很多甜甜的水果，比如冬枣（243毫克/100克）、草莓（47毫克/100克）等，维生素C含量都比较丰富；而许多酸涩的水果，比如柠檬（22毫克/100克），维生素C含量并不是很高。

短时间快炒、加点醋有助保护维生素C。维生素C对热、光照和碱性环境敏感，所以长时间加热、放置时间太久，都会造成维生素C流失。要想留住它，需要做到以下几点：食材尽量现买现吃，采用短时间快炒、蒸等方式烹调，加点醋等酸味调料。▲