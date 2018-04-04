春季养生，常按这4个穴位

受访专家/广州市中医医院治未病中心副主任 陈群雄

春季如何养生呢？除了在日常生活要注意的一些习惯之外，也可以通过按摩穴位来养生。广州市中医医院治未病中心副主任陈群雄介绍，春季养生首先养肝。肝主疏泄，主条达气机，肝的功能正常则人体气机通畅，阳气易于升发。春季养肝可按揉期门、肝俞、太冲、太溪四大穴位。

●肝俞穴位

【位置】第9胸椎棘突下，旁开1.5寸。

【取穴法】双手握拳，手臂屈曲，拳背置于后背两侧，当前臂呈水平位时，手背的位置就是肝俞穴。

【操作方法】用拳背在穴位上做上下搓动，以局部发红发热为度，按摩3~5分钟。

【作用】疏肝利胆，理气明目。主治黄疸、胁痛、胃痛、吐血、眩晕、夜盲、目赤痛、青光眼，脊背痛及急慢性肝炎、胆囊炎、神经衰弱、肋间神经痛等。

●期门穴位

【位置】该穴位于胸部，当乳头直下，第6肋骨间隙，前正中线旁开4寸。

【取穴法】从乳头往下数两个肋间隙就是。

【操作方法】按摩时以手掌置于期门穴，沿肋间隙做前后搓动，以局部发红发热为度，按摩3~5分钟。

【作用】期门穴是肝的募穴，肝俞是肝的背俞穴，分别是肝气输注于前胸和后背的重要穴位，两者配合按，可起到疏肝理气、养肝柔肝的作用。

●太冲穴位

【位置】太冲穴在足背侧，当第1跖骨间隙的后方凹陷处。太冲穴位于足背，第一、二跖骨间，跖骨底结合部前方凹陷中，或触及动脉搏动，正坐或仰卧取穴。

【取穴法】正坐垂足或仰卧位，于足背第一、二跖骨之间，跖骨底结合部前方凹陷处，在母短伸肌腱外缘处取穴。

患者采用正坐或仰卧的姿势，太冲穴位于足背侧，当第1跖骨间隙的后方凹陷处（第一、二趾跖骨连接部位中）。以手指沿拇趾、次趾夹缝向上移压，压至能感觉到动脉映手，即是此穴。

【操作方法】用拇指点揉2~3分钟。

【作用】太冲穴是肝经的原穴，是肝的原气输注之处，按之可培补肝之原气。

●太溪穴位

【位置】位于足内侧，足内踝（高点）后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处（即：脚内踝后缘的凹陷当中）。

【取穴法】太溪穴位于内踝尖和跟腱之间的凹陷中。

【操作方法】按摩时取坐位，用拇指点揉2~3分钟即可。

【作用】太溪为肾经原穴，按之可培补肾之原气。中医讲肝肾同源，肝属木，肾属水，水能涵木，按揉太冲穴和太溪穴可起到滋水涵木、补肾养肝的作用。(记者 余燕红 通讯员 高三德)