洗牙会使牙齿松动吗？错！

受访专家/中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院牙周科主任 付云

很多牙周病患者看病时，常常会被接诊医生建议先洗牙。不少患者一听就害怕了：“洗牙把牙都洗松了，越洗越松。”“洗牙把牙缝都洗大了，越洗越大。”……这是很多人对“洗牙”的认知误区。中山大学光华口腔医学院·附属口腔医院牙周科主任付云副教授解释，洗牙也叫洁牙。更专业的学名叫做“龈上洁治术”，是治疗牙周病最基础的手段。

我天天刷牙，怎么还需要洗牙？

口腔里面的细菌都无穷无尽的，即使天天刷牙，也不能把牙齿上的细菌完全刷掉。唾液里的盐分和细菌沉积在牙齿上就形成了牙石。牙石日积月累，体积逐渐增大，而且越来越结实，刷牙不能把它去除掉，这时候就要用专业的工具，来次大扫除。

洗牙，是利用超声波洁牙机的高频震动让沉积的牙结石受到震动而松脱。

为何有人洗牙后觉得牙齿变松动了呢？

付云解释，牙石长期存在于牙齿周围，首先造成异物对牙龈的刺激，更重要的是其中的细菌对牙龈和牙龈下方的牙槽骨造成了极大的危害。一方面细菌会引起牙龈红肿、疼痛、出血；另一方面细菌入侵到牙龈下方的牙槽骨中，引起牙槽骨的吸收、丧失。这是牙周炎发生的最重要的症状之一。

牙槽骨是维持牙齿稳固的最重要的组织，一旦牙槽骨丧失，牙齿自然就松动了。这就好比一棵树的泥土被洪水冲走了，这棵树当然不能牢固地生长于土地之上了。然而，牙槽骨包裹于牙龈下方，牙槽骨的丧失、高度降低常常被牙龈的红肿、炎症性的增生所掩盖。同时，牙石黏附于牙齿周围，就好像在牙齿周围构建了“铜墙铁壁”，和水泥一样坚固的牙石，将已经松动的牙齿绑成了一个整体，其实是掩盖了松动的事实。洗牙后，牙石都被清除了，牙齿站在软塌塌的牙龈里，当然会摇摇欲坠了。

不清牙结石和菌斑会致牙周病

他强调，牙结石和菌斑的存在，会对牙周组织造成持续刺激，可能会引起更加严重的牙周感染（如牙周脓肿），到了晚期，牙齿也会完全脱落。到了这种程度才就医就为时已晚了。

付云指出，洁牙本身不可能导致牙齿松动。用超声机头洁牙时，规范的操作是不需要直接接触牙齿的。即使是对付较为牢固的牙结石，也只是轻轻接触牙结石，以震动的力量去除结石。这样的力量不仅很小，而且作用方向几乎与牙面平行，与拔牙时作用于牙颈部摇动的力量根本不能相比。

牙槽骨是牙齿生长的“泥土”，只有“泥土”健康了，牙齿才能健康。而牙周炎引起的牙槽骨的丧失，往往都是很难再生的。因此，专家建议，牙周病最好的治疗就是预防。自己日常口腔卫生维护必不可少的。同时，健康人应该每半年至一年进行一次常规的牙周检查，及时清除牙菌斑和牙石。若是牙周炎的患者，应该缩短牙周检查的间隔时间，根据牙周科医师的指导，进行更加仔细的牙周维护。(记者 陈映平 通讯员 梁剑芳)