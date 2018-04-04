老人便秘，别随意吃香蕉通便

受访专家/广州中医药大学第一附属医院脾胃病科副主任 陈斌

便秘是老年人的常见问题，有些老人听说香蕉能通便，便买来“治疗”便秘。广州中医药大学第一附属医院脾胃病科副主任陈斌提醒，老年人的便秘多是“虚秘”应以补气血、补肝肾和润肠为主，香蕉等食物过于寒凉并不适合大多数老人的便秘。

老人便秘以“虚秘”为主

在中医看来，便秘大致分为实秘、虚秘两大类，实秘包括热秘、气秘、冷秘；虚秘包括气虚秘、血虚秘、阳虚秘、阴虚秘。陈斌说，老年人体质较弱，从临床观察看，以虚秘居多。他以河水行舟为比喻，为读者介绍中医对老年人常见的几种便秘的理解。

气虚秘：气虚则大肠传送无力，就好比河面没风，河下没有传送的暗流，水流停滞，水停则舟行不畅。

血虚秘：血虚则津液不能滋润大肠，就好比扁舟没有机械动力，只能顺水而下，舟行缓慢。

阳虚秘：素体阳虚，缺乏阳气温煦，如冰封河面，水流不畅，水滞舟停。

阴虚秘：素体阴虚，阴液不足，如河之缺水，少水之舟，自然搁浅。

多吃香蕉不如多吃蔬菜

陈斌介绍，正因为老年人的便秘以虚秘居多，对于虚秘者并不建议多吃香蕉，因此香蕉过于寒凉，过多食用便秘的情况非但得不到改善，还可能加重。他建议老人最好去医院让专业的医生进行辨证，如果是虚秘，可以有针对性地补肝肾、补气血、润肠。

在日常生活中，他建议老人可以多吃些蔬菜，因为蔬菜多偏中性，且蔬菜中的膳食纤维多，有助粪便的形成，增加粪渣量，但要避免吃苦味的蔬菜，这类蔬菜偏寒凉。

另外，老人普遍津液不足，平时可以适当吃些有润肠功效的食物，如坚果类，有助于改善便秘。身体素质还可以的老人可以通过适当运动来促进肠道蠕动，已经卧床的老人可以通过揉腹来促进肠道蠕动。肠道蠕动增强了，也有助于改善便秘。(记者 陈辉 通讯员 张秋霞)