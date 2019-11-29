生活节奏飞快的当今社会，肠道健康日益引起人们的重视。除了饮食不规律、工作疲劳、缺乏运动，还有个重要因素也可能引起肠道问题，那就是“寒冷”。

日本消化疾病学会认证医师、东京松生诊所院长松生恒夫表示，受寒会令人体植物神经系统失调，引发一系列问题，其中就包括肠道问题。植物神经系统参与体温调节，保持体温恒定；短暂受寒不至于影响植物神经系统，但长时间受寒则会扰乱其功能，令体温失调，肠道也会受累，蠕动活动变慢，产生便秘。

据松生恒夫对来其诊所就医的患者情况所做的统计，当室内外温差超过10℃以上，便秘的患者数量会增加约3倍，这被其命名为“温差10℃法则”，这说明当环境温差过大，会扰乱植物神经系统，进而影响肠道蠕动。当然，体感温差是与当时穿的衣服厚度相关的。比如冬季穿羽绒服、厚裤子出门，体感是20℃，与室内温差相差不大，身体就会比较舒适；夏季室外温度30℃，室内空调18℃，也同样会让肠道功能紊乱，引起便秘。（姚力杰 编译）