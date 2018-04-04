“小蛋蛋”受伤孩子多7岁～12岁

近日，东莞某学校发生的一起男孩被踢中下体导致睾丸切除的消息，引起了家长们的关注。现在孩子寄宿的年龄越来越小，在校不会照顾自己，意外伤害怎么处理？

对此，东莞市妇幼保健院小儿外科主任伍岗泉说，男孩生殖器损伤的例子在医院并不少见，为此，他也特意撰写了一篇《容易受伤的小蛋蛋》，用风趣的语言提醒家长们及时有效处理。

集体活动中推搡、踢打容易误伤同伴

“每个星期都有这种阴囊外伤的孩子，但最终坏死的还是很少的。”伍岗泉介绍，在市妇幼保健院，校园男孩生殖器（阴囊、睾丸）损伤很常见，比较极端的例子就是切除坏死的睾丸。不过，即便是切除了单个睾丸，理论上来说，单个睾丸仍可生育。伍岗泉说，医院每年都有很多单侧睾丸缺如或发育不良的病例，以后都可以生育。

记者了解到，医院接诊到的“小蛋蛋”受伤的孩子集中在7岁~12岁之间。因为这个年龄段的孩子，活泼好动，在一起集体活动中推搡、踢打容易误伤同伴。就在刚过去的这个星期，市妇幼保健院还接诊了一个孩子，因为打闹导致包皮裂伤出血，所幸家长及时发现，到医院进行处理后没有大碍。

孩子“小蛋蛋”受伤要尽快送医

伍岗泉解释，睾丸位于阴囊内，左右各一，活动度大，同时有坚韧白膜，而且阴囊皮肤松弛且弹性好，所以阴囊损伤致睾丸破裂并不多见。目前，造成睾丸损伤的常见致伤原因多为直接暴力。从门诊情况来看，直接原因一般是，玩耍中踢到男孩子的外生殖器，或者是体育活动或玩耍时外生殖器意外受伤。孩子一般表现为阴囊外伤剧痛、呕吐，睾丸肿胀，触痛明显，如果是睾丸破裂则会出现阴囊或腹股沟区肿胀青紫。

“这种情况下要紧急送到医院。”伍岗泉提醒家长或者老师，遇到孩子生殖器受伤，首先要让孩子静卧休息，悬吊阴囊，并冷敷、包扎伤口，然后尽快送到医院。如果情况不严重、没有血肿，医生会进行观察保守治疗，即止血、抗感染、卧床休息、托起阴囊、局部冷敷、减轻张力和出血。如果是严重阴囊血肿、睾丸破裂，及时早期手术可以显著降低睾丸切除率，减少局部感染形成，最大限度地保留睾丸组织，保留其生殖功能和性功能。

睾丸损伤较少危及生命，但如处理不当，则会造成睾丸萎缩、性功能障碍和生殖功能障碍等严重并发症。伍岗泉提醒家长们，阴囊损伤一定要重视，容易延误诊断和处理，最终导致睾丸切除。因此对于阴囊闭合性损伤及开放性损伤，均应该警惕睾丸损伤的可能，由专业医生进行准确诊断和及时有效处理。

在心理上，对睾丸伤害情况要有客观了解和认识，在孩子不同心理时期进行不同的心理护理，积极激励与引导、促进其心理转化。（记者汪万里）