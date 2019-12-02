脊髓位于人体中空的脊柱内，作为连接大脑与周围神经的通道，传递大脑对头部以下各身体器官的控制信号。

据统计，我国目前有150多万的脊髓损伤患者，而且每年新增患者人数也高达5万，这其中大多数患者生活不能完全自理。北京协和医院骨科主任医师翁习生告诉记者，导致脊髓损伤的最常见原因就是各类外伤，如高空坠落、车祸、砸伤等，约占脊髓损伤患者的80%。

通常，在发现外伤患者受伤后出现下肢无力、下肢失去知觉甚至大小便障碍时，就应高度怀疑其为脊髓损伤，要及时就诊。翁习生强调，脊髓损伤急救有个“黄金8小时”原则，即在受伤后的8小时内，尽快就医，可使部分患者神经功能得到一定程度的恢复。

怀疑脊髓损伤者，切不可因着急而随意搬动或让其站起和走动，要注意保持患者卧位且躯干不动，不可扭转，即使要搬动，也最好使用担架或门板等工具。另外，在脊髓损伤的8小时内，积极使用激素和神经节苷酯等神经营养药物也有助于脊髓神经功能的恢复，防止脊髓损伤加重。▲