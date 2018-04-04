春季备孕注意去湿防阴道炎

医学指导/广州军区广州总医院中医科副主任医师梁静

春天万物生长，不少女性选择在春季备孕。中医专家提醒，春季岭南的湿气较重，备孕女性可以多注意身体方面的去湿，在饮食上尽量避免一些影响怀孕的食物。此外，这个季节也是女性阴道炎的高发时期，备孕女性要多加提防，从生活习惯、饮食等多方面进行预防，提高自身免疫力。

春季是否备孕 看双方生理心理状态

春季到底适合备孕吗？有人认为，春天适合怀孕。从古至今，春种、夏长、秋收、冬藏。人的受精卵就像一颗种子，春天播种，秋天生产，瓜熟蒂落，顺应的是四季的生长规律。

也有人表示反对，认为春季万物复苏，也是细菌卷土重来的时刻，孕妇身体虚弱更容易感染细菌，不适合备孕。

广州军区广州总医院中医科副主任医师梁静表示，第一种说法主要是从时令的角度出发考虑的。在中医看来，正气存内，邪不可干，邪之所凑，其气必虚。意思是一个人正气旺盛，气血调和，体内阴阳平和，免疫力就会很强。一旦正气不足，病就会乘虚而入。

因此，是否适合怀孕，重要的并非季节，而是男女双方当时的情况。例如：双方生理和心理的状态是否调节好了？当时的环境是否适合迎接新生命的到来？

如果有一方正在患病或容易感冒、总提不起精神、乏力，身体虚弱，那么最好是进行积极的治疗和调理后再备孕。

当备孕遇上春困 要注意去湿

这段期间正在积极备孕的张女士表示，最近犯春困，身体总是觉得很疲惫，白天怎么也睡不够。

梁静表示，春困是一种很正常的生理性现象，备孕女性无须过分担心，但要多注重去湿。广东人很注重通过食疗去湿，除了食疗，适当运动、改变生活习惯都可以起到去湿的效果。这些做法包括：

1.在睡眠上，要合理安排作息时间，不要过早也不要过晚，一般建议晚上11时左右入睡最佳，中午午睡半小时左右。

2.在膳食上，建议饮食清淡，不要吃厚味、甘肥滋腻、生湿助湿的食物。如果是平淡体质的人，可以用淮山、扁豆、赤小豆、木棉花等煲汤。

3.这个季节运动很重要。正是春发阳气生之时，要根据不同年龄和生理基础进行调整，运动时以微微出汗比较合适，每天半小时快走或者慢跑，一周三到四次运动，坚持下来效果会很好。

4.可以适当喝茶，茶类有很多种，要根据自己的体质选择。如果以提神为主，可选择白茶；如果有湿气、湿热、犯困，可以选择绿茶；部分女性体质偏寒，可以选择红茶。

5.工作环境中要注意通风。改善空气环境提高含氧量，或者用一些风油和香精也可以帮助提神，辅助性帮助克服春困。

梁静提醒，薏米是常见的去湿食物，但怀孕女性应尽量避免食用。因为薏米可能对子宫有一定的收缩作用。

春季阴道炎高发 提前预防是关键

梁静提醒，春季女性的阴道炎很常见，备孕女性可以提前学习相关知识，积极预防。“怀孕后女性体内的雌孕激素发生了改变，这时候加上潮湿的天气，很容易导致细菌的滋生。”

阴道炎有什么症状呢？梁静介绍，常见的是阴部痒、白带增多，而且白带呈豆腐渣状。阴道炎的发生，常见于月经前后、免疫力低下以及孕期，部分人是可以自愈的，部分人则需要就诊。

梁静提醒，患了这种病不用慌张，局部治疗可以塞药进行，也有孕妇可以使用的药物，但是怀孕期间一般不使用抗真菌药物。

另一方面，备孕女性可以从生活上多主动干预，预防阴道炎。首先是注重去湿，其次是养成良好的生活习惯，包括以下几方面：

1.保持外阴干爽，尽量穿棉质内裤，少穿牛仔裤等不透风裤子；

2.有脚气的人，内裤和袜子要分开洗。内裤最好通过太阳晒干，如果下雨，可以使用烘干机烘干；

3.要提高自身免疫力；

4.怀孕早期尽量避免性生活，特别是有流产病史的人。（记者梁超仪 通讯员张青修）