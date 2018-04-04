春季养生正当时 容易诱发7种疾病

编者按

清明，一个忽而明媚暄暖，忽而阴雨清寒的节气，既是春阳升发，顺时养生的好时机，也是各种春季疾病多发时节。当此之时，本版特推出春季食疗及常见过敏性疾病防治的稿件，以期对健康生活有所助益，希望大家能够无忧无虑踏青赏花，尽情享受美好春光。

中医强调“天人相应”的养生观念。即人体的整体阴阳变化节律与大自然的阴阳变化是一致的，在中医养生的过程中要注重顺应自然，合于天地的变化，在不同季节、不同时段、不同环境，采取不同的养生方式，才能收到应有的效果。

春天，是一年四季中的第一季，历经立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨6个节气。春天的阴气渐消，阳气渐长，天气渐于温和，自然界万物一派生机萌动之象。俗话说“一年之计在于春”，因此，一定要做好春季的养生保健，为一年的健康打下良好基础。

春主升发宜养阳

春天阳气初升，万物萌动，人体内的阳气也随之渐长，向上向外升发。因此，养生的主要原则就是积极促进阳气的生发生长。

●加强气血活动 中医学认为“动则生阳”，春季适当增加运动可以促使气血流动，新陈代谢日渐旺盛，从而促进阳气的生发，所谓“流水不腐，户枢不蠹”。而且春天的空气没有冬天那么干燥，也没有夏天那么湿热，更适合于人们户外养生锻炼。

●促进肝气疏泄 中医学认为，肝主藏血、肝主疏泄，有升发条达之性，与春季相应，即肝的功能在春季最为旺盛。春季肝所藏之血旺盛而输布四肢，筋脉得以濡养，而表现为肢体活动较为有力。

另外，从中医学脏腑五行生克的角度来看，春季肝气相对旺盛易克伐脾土。此时脾胃相对比较虚弱，容易出现相关疾病。因此，在养生过程中应该注意保护脾胃。

●舒畅精神 随着气候的转暖和户外活动的增多，如春游、踏春等，人们的精神活动亦开始活跃起来。中医学认为，肝主一身气机的疏泄，注意时常调整心态，舒畅心情，保持愉悦畅达的心情，可以有助于肝气的调达，阳气的升发。

●避免阳气耗伤 春季养生要顺时而养，要养生气，养体内的阳气。所以要注意保护体内阳气，使之不断充沛，逐渐旺盛起来，要避免耗伤阳气和阻碍阳气升发的情况发生。

需要关注哪些病

隆冬尽春天至，由阴气盛极到阳气初生，阳气相对比较弱，所以寒热更替，乍暖还寒，气温变化幅度比较大，冷暖不稳定而且多风，容易诱发疾病。

●感冒 春天的冷暖骤然变化，使人正气的防御功能下降；春天气温回升，天气变暖，细菌、病毒等致病微生物开始滋生繁殖，乘机肆虐；流感是春天最常见、最普遍的呼吸道传染病，传播途径以空气中的飞沫传播为主。

●哮喘 中医学认为，哮喘多因体内素有痰湿，肺气的发散与通降不利，再因外界风寒、风热等邪气入侵而发生。现代医学认为，哮喘是一种气道慢性炎症性疾病，与过敏、呼吸道感染、冷空气刺激等因素有关。而春季是过敏、呼吸道感染的高发季节。

●风疹 风疹是由风疹病毒引起的一种急性呼吸道传染病。中医学认为，该病由外界风邪所致，其主要表现是发热、皮疹。春季是风疹的高发季节，儿童密集的幼儿园和小学校是风疹的主要发病场所。孕妇早期感染风疹病毒后，很可能造成流产、早产，或婴儿的多种先天性缺陷。

●过敏性鼻炎 过敏性鼻炎，中医学认为此类患者平素肺气不足，分布在体表的卫气不能抗御外界的风邪，风邪乘虚入侵，肺气失于发散与通降所致。其症状为反复发作、突然发生的鼻痒，连续打喷嚏，大量清水样鼻涕，鼻塞等。

●高血压 春季多变的气候会使老年人等高危人群的体温调节能力及血管弹性均有所降低，且春天睡眠减少，户外运动突然增加，由静到动的不平衡，很容易导致中医学所说的肝阳上亢；更何况中医学认为肝气升发、肝阳易亢，与春相应，所以常常诱发心血管疾病尤其是高血压的发生。

●风湿性关节炎 春季气候不稳定，温差变化大，气温时高时低，时风时雨，风湿性关节炎患者对这种外界天气的变化无常甚为敏感，极易引起复发以及使病情加重。

●肝病 中医学的五行理论认为春属木，与肝相应，因此春季是中医学所说的肝病高发、容易反复或加重的季节。

春季饮食有讲究

春季应有以下饮食原则。

●升发阳气 春天阳气生发，人体阳气趋于体表，饮食上应该注意帮助阳气的生发，多吃一些辛温之品，少吃一些酸涩之品，这样有利于发散风寒，扶助阳气。

●多甜适酸 中医学认为，春天适当的食酸可以滋养肝气，而促进肝气的生发，但过食酸性食物会使肝气偏亢，木土相克，损伤脾胃。脾胃是后天之本，人体气血化生之源，脾胃之气健壮，人可延年益寿。所以春天肝旺之时，还应适当多吃一些味甘的食物，以顾护脾胃。

春季食材众多，应该如何选择呢？对中医来说许多食材也是药材，可以用来防病治病。如春笋有“利九窍、通血脉、化痰涎、消食胀”的功效；韭菜辛温，能温肾助阳、益脾健胃、行气理血，多吃韭菜，可滋养肝之血，强脾胃之气；荠菜性味甘平，具有利肝和脾、利水、止血、明目的功效；香椿味苦性寒，有清热利湿、健胃理气的功效；菠菜味甘性平，有养血、止血、敛阴、润燥的功效；鲫鱼有健脾利湿、和中开胃、活血通络、温中下气的功效；樱桃味甘微酸、性温，有补中益气，祛风胜湿的功效；猪肝味甘性平，有补肝、明目、养血的功效；红枣具有补虚益气、养血安神、健脾和胃的功效，是一味春季养脾佳品；扁豆味淡性平，有益气健脾、化湿和中的功效；红薯味甘性温，有益气生津、宽肠通便的功效；蜂蜜味甘，有补中益气、润肠通便的功效。这些都是食疗方中常用的材料，可以用来组成食疗方。