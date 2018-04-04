鲜薄荷叶黑豆猪瘦肉汤 清热解毒

主要功效：清热疏风、辟秽解毒、滋润强壮

推荐人群：流感易感人群

推荐：广东省中医院临床营养科

材料：黑豆50~100克、鲜薄荷叶30克、猪瘦肉150克、生姜5片（3~4人量）

烹调方法：各物分别洗净，黑豆浸泡2小时以上；猪瘦肉剁烂。在瓦煲内加入清水约2000毫升，下黑豆猪瘦肉和姜，武火滚沸后改文火煲1个小时，撒入鲜薄荷叶片刻，下盐便可。

汤品点评：中医认为黑豆能健脾益肾、祛风解毒、滋润强壮；猪瘦肉能补虚增髓、滋阴润燥。现代营养学则认为两者营养丰富，均为优质蛋白，且分别富含钙和铁，对于增强机体抵抗力有一定的价值。再加入能疏风散热、辟秽解毒、清利咽喉的薄荷，使得这款汤具有一定的预防流感的作用，可作为家庭防流感的食养汤饮。烹制此汤时步骤方法是关键，黑豆要多且充分浸透，猪瘦肉不宜多且剁烂，薄荷叶要新鲜且后下，才能发挥更好的功效。

小贴士：一般情况下，普通感冒只要适当休息，经过1周左右的时间，大多数都可自行缓解症状或不用药而自愈。然而，流行性感冒起病急，传染性强，若治疗或休息不当，容易出现并发症。因此，建议在流感期间，在家常开窗通风，以利室内空气流通，个人要勤洗手、不要常去人群密集的公共场所，以防感染。平时注意均衡饮食、多参加户外运动，保证充足的睡眠，提高自身机体的免疫力来预防流感。