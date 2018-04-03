男科迎来首家医生集团 互联网助力标准化诊疗

3月28日，由春雨港湾发起的首家男科医生集团——幸福医生集团在京正式成立，旨在借助互联网医疗模式实现男科问题隐私化、规范化、精准化解决。成立当日，春雨港湾联合动脉网蛋壳研究院共同发布了首部《中国互联网男科诊疗白皮书》。

随着社会发展和生存环境的竞争日益激烈，人们工作生活的压力也越来越大，加之环境的恶化以及生活方式的改变，男科疾病已经成为威胁男性健康的第三大疾病。

不同于妇科概念的广泛普及，男科发展起步较晚。无论在西方还是东方，现代男科都属于新兴学科。因此，虽然经过了十余年的建设和发展，取得了长足的进步，但仍然面临着众多严峻挑战。

由春雨港湾联合动脉网蛋壳研究院共同发布的首部《中国互联网男科诊疗白皮书》显示，隐私性和便利性强是互联网男科诊疗的核心竞争优势，因此广受85 后和90 后等主流互联网用户青睐，其市场正快速扩容，独立访客数、付费问诊量等均处于高速增长阶段。

中山大学附属第一医院男科主任邓春华教授指出，幸福医生集团在春雨港湾的互联网标准化男科诊疗基础之上应运而生，这一组织形式，在于通过集中化的医生服务体系和SaaS（Software-as-a-Service）软件服务工具为医生赋能，扩大医生服务覆盖面，提升医生经营能力，全面帮助医生建设有公信的品牌，最终为患者提供最具价值的医疗服务。

独角兽工作室创始人刘谦指出，互联网男科诊疗平台有着庞大的用户基础，因而拥有强大的数据采集能力，通过将患者诊、疗、药全程脱敏和数据化并进行分析沉淀，能够建立完善的医疗反馈闭环，为未来的医疗人工智能建立深厚的数据基础。

幸福医生集团创始人、春雨港湾CEO 黄奕表示，幸福医生集团致力于打造“标准化诊疗服务、品牌赋能输出、技术数据支持、商业供应链”等为一体的多元化医疗服务体系。未来将逐步建立起各级医生集团体系和品牌医生计划，并利用前沿、先进的新技术和新产品，开展男科疾病的预防、诊断、治疗服务；并促进国际、国内男科领域的学术交流，提高中国男科诊治水平。