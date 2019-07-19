春雨医生联合北大男科共建互联网专科

昨日，春雨医生联合北京大学第一医院男科中心（以下简称“北大男科”）郭应禄院士团队，在北京正式发布“互联网专科”品牌。中华医学会男科分会候任主委商学军教授等嘉宾出席并见证了互联网男科的发布仪式。

郭院士团队将在张志超主任医师的带领下，针对男科的科室特色，结合春雨医生在“互联网+医疗健康”领域的实践经验，共同探讨利用互联网提升男科临床水平，规范互联网男科诊疗，推动中国男科良性健康发展。

郭应禄院士出席会议并表示，从1998年我国泌尿外科在上海提出了让中国泌尿外科2020年达到国际水平的目标，到2004年进一步提出本世纪实现亚洲领先、世界一流的中国泌尿男科梦至今。中国男科取得了快速发展，无论是学科建设、人才建设以及社会影响都得到了极大的提升。当下，新兴的互联网技术突破了地域的限制，缓解了信息不对称以及医疗资源不足、不均等问题，在医生与患者间嫁接起了重要的沟通桥梁。此次男科与互联网医疗的结合，将为传统的线下男科诊疗提供全新的综合性解决方案。此举不仅在患者诊疗、患者管理等方面具有重要价值，同时也对推动男科学术水平的发展起到了重要作用。

北京大学第一医院男科中心张志超主任医师出席会议并表示，我们将以积极的心态面对与拥抱互联网，携手春雨医生开创“互联网专科服务”新篇章，共同打造科学的互联网服务体系，树立男科诊疗行为规范和标准，努力为广大男性提供规范化与科学化的健康服务。

春雨医生董事长曾柏毅感谢了郭院士团队对春雨医生探索互联网专科路径的肯定和支持，希望双方能借“互联网+医疗健康”的东风，在符合互联网诊疗管理规范等法规的前提下，充分发挥春雨医生的互联网优势和北大男科郭院士团队的学科优势，探索出一条男科互联网诊疗规范、男科互联网学科建设和男科互联网患者管理规范相结合的创新发展路径。

男性健康是生殖健康的重要一环，是家庭和睦、社会和谐发展的重要基石。由于我国男科学起步较晚，学科建设尚处在发展阶段。导致男科医生基础参差不齐，诊疗路径不统一。而患者常常因为隐私性等顾虑，导致擅自用药、病急乱投医等就诊不规范的事情频频发生。最终贻误病情，造成患者自身永久损伤。此次北大男科郭应禄院士团队与春雨医生的合作，将针对目前男科学科建设过程中存在的问题，加以“互联网+医疗健康”成熟手段的运用，在四个方面进行合作探讨：

1）提高男科医疗水平，吸引更多男科医生积极通过互联网进行男科健康咨询和健康管理，擅用互联网作为提升男科医疗水平的工具；

2）建立统一规范化的男科诊疗标准，不断利用互联网培训和提升男科医生（尤其是基层医疗机构的医生）的水平，规范互联网男科医生的诊疗行为；

3）利用大数据和人工智能的优势，建立网上的随访机制，弥补中国男科目前数据不足、数据结构化水平低和基于数据的应用较缺乏等缺陷，通过互联网手段提高临床水平；

4）促进男科学术水平的提升，通过线上医生集团，“线上+线下”一体化连续健康管理方式，推动男科学术水平的发展。（王亚微）