养生专家：人们误读了“春捂秋冻”

进入春分后，全国各地气温普遍升高，近日惠州每天的最高气温更是接近30℃。惠州街头上，已有不少市民穿起了清爽的夏装，也有很多人的“换季”行为被长辈制止了，理由是“春捂秋冻”。

那么，“春捂秋冻”到底有没有科学依据？春季养生应该注意什么？为此，记者采访了惠州市第一人民医院主任中医师、养生药膳志愿服务工作室负责人陈文滨。

1 春天要防寒更要防流感

“春捂秋冻，不生杂病”，很多人把这句话理解为春天要多穿而秋天要少穿，认为这样可以提高身体免疫力，达到养生保健的效果。然而，陈文滨却告诉记者，这是一种错误的养生方法，“是对‘春捂秋冻’的误读”。

原来，“春捂秋冻”是指在天气变暖时不要急于换掉棉衣，天气变冷时也不要突然穿得过多。“春天是流感多发季节，很多人看天气变暖，一下子穿太少，就很容易感冒。”陈文滨强调，人们应随着气温的升高逐渐减少衣物，特殊群体包括老人、小孩、孕妇和病患更要注意保暖，但这并不意味着不顾气温的变化，一味穿着厚重的衣服，“还要注意穿衣要宽松”。

除了穿衣指南，陈文滨还点出一条春季养生秘诀——多梳头、少戴帽，“春天是万物生发的季节，头部少捂有利于阳气上升，多梳头有利于梳理阳气，利于阳气升发”。

陈文滨告诉记者，春天是养肝的好时节，“春天在五行中属木，主升发，中医认为，春天是肝脾之时，要避免肝气郁结。”他表示，人们在春天容易感到烦躁，情绪起伏大，养生中应注意精神调理，保持心胸开阔、心情愉悦，可以使肝气顺畅、气血调畅。

那么，春天应该服用什么药膳？陈文滨建议可以多喝灵芝茶，“灵芝具有护肝养肝、扶正固本的作用，喝点灵芝茶也是不错的选择。”

2 足浴疗法可缓解“春困”

到了春天，很多人常常“犯春困”，可是一到晚上却又彻夜失眠，陈文滨告诉记者，最近他接诊了不少患者，均是咨询失眠的调理方法。

“春天水分充足，温度适宜，湿气容易在人体内淤积，”陈文滨说，这正是人们容易在春天感到身体疲乏的原因，同时，温暖潮湿的天气也很容易引发传染病，比如儿童的手足口病正是在春天高发的。

“春季养生的关键在于防湿祛湿，除了内服中药，还可以适当结合足浴疗法，能够更好地帮助提高睡眠质量，”陈文滨提供了外用和内服的两种中药处方。其中，外用的泡脚药方为：艾叶10g、生姜30g、丹参30g、夜交藤30g、茯苓20g；而用于内服的茶饮药方则为茯苓5g、苡米20g、扁豆15g、木棉花5g。

从事临床一线工作20多年，陈文滨碰到最多的问题就是“我的体质要用什么药材，该煲什么汤调理？”然而，这些咨询也给他带来困惑，“不少美味可口的汤其实是药食两用的中药材汤，大多数人对药膳不懂得吃、不会吃，适得其反。”

陈文滨说，很多人并不了解喝汤起到什么作用，是否合适自己的体质，生病后如何利用药膳来调养。为此，他坚持用最时尚、最简单的药膳方式发挥最传统的草本功效，并从此走上普及中医药知识和中医药膳食疗的路。（记者 廖钰娴）