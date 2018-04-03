宝宝皮肤长白斑 并非都是白癜风

“医生，我小孩头上长了一块白斑，会不会是白癜风？”在皮肤科门诊，常有焦急的家长发出这样的疑问。广州市皮肤病防治所刘炜钰医师介绍，典型的白癜风易于诊断，但是白斑也可能是多种其他病症引起的，皮肤CT可以辅助诊断白癜风。

宝宝白斑有多种可能

刘炜钰表示，白癜风是一种常见的皮肤黏膜色素脱失症，在全身任何部位的皮肤均可发生，常常出现在易受摩擦及阳光照晒的暴露部位以及褶皱部位，也可能出现在手掌、脚底、黏膜及视网膜，特别是脸部、颈部、腰腹部、骶尾部等处。

典型的白癜风皮损为瓷白色色素脱失斑，大小不等、数目不定、形态不规则，中央可见色素岛，皮损上的毛发也可变白，病情往往迁延不愈。“典型的白癜风易于诊断。但是对于边界模糊而又无色素再生的初期白斑，有时难以辨认，难以早期就诊，临床上需要一段时间密切观察白斑的颜色变化以及边界变化来诊断。”刘炜钰说，除了白癜风，宝宝皮肤上出现白斑还可能是以下皮肤问题：

1.贫血痣

这是一种先天性减色斑，多在出生时即已存在或儿童时期发病，终生不变。由于先天性局限性血管发育缺陷所致，摩擦局部，白斑不发红，而周围皮肤发红，用玻片下压时，白斑通常随之消失。目前尚无有效治疗药物。

2.无色素痣

出生时或出生后不久发病，是一种不完全脱色斑，常发生于躯干一侧，沿神经节段分布，境界模糊，持续终生不变，但增大速度与范围变化通常与身体发育呈一定比例。本病不需治疗。

3.花斑癣

婴幼儿患者中，常发生在面颊、额及眉间的淡白色斑，清洗后表面不易附着鳞屑，易与早期白癜风混淆。

4.获得性色素减退症

这是一种继发性色素减退症，通常是发生于儿童特应性皮炎、湿疹、白色糠疹、银屑病等皮疹消退后的遗留色素减退斑，应注意与白癜风鉴别。

皮肤CT可辅助诊断

刘炜钰提醒，治疗白癜风关键是要早期进行精准的检测，如微量元素、免疫功能、微循环障碍、抗黑色素细胞抗体、Wood灯、组织病理学等检测来诊断白癜风及分型分期，制定精准的治疗方案，以进行针对性的治疗。

在白癜风发病初期，症状表现不明显，肉眼观察易与其他白斑病混淆，建议患者及时到正规医院接受检查。当遇到不典型的白癜风皮损，在与其他皮肤病鉴别时无法确定诊断时，就需要借助一些便捷的辅助诊断技术来帮助辅助诊断。皮肤CT是目前国内较为先进的皮肤辅助诊断技术。

皮肤CT无需活检、切片等较繁琐的处理，检查快速，能够无痛无创对皮肤成像扫描，并可实现实时动态检测，直观比较皮损和正常皮肤色素之间的差别，观察黑色素细胞的脱失程度及其周围的组织特点，对白癜风治疗过程中色素生成情况进行检测，为治疗方案提供更为详尽的数据支持。（记者伍仞 通讯员杨上上）