孩子脸上真的有虫斑吗？

经常有爸爸妈妈无意间发现孩子的面部肤色不均匀，出现一块一块的白斑，有的白斑上还带点细小皮屑，可能几个月都退不去，这时有的家长便开始紧张起来，很担心孩子是不是得了白癜风。

其实，大部分孩子的这种面部白斑是白色糠疹，又名单纯糠疹，俗称“虫斑”“桃花癣”。白色糠疹好发于儿童，也见于青壮年，皮肤较黑者多见。典型皮损为边缘模糊的圆形或卵圆形淡红色斑，直径0.5～2.0厘米或更大。数周后淡红斑逐渐转变为淡白斑，其上覆盖少许糠状鳞屑。皮损数目不定，主要分布在面部，偶尔亦见于身体其他部位。无自觉症状，或有瘙痒、烧灼感。病程长短不一，夏季加重，但均可自然消退。

白色糠疹确切病因尚未明确，可能的致病原因有环境因素：包括温度、湿度引起皮肤干燥。另外有学者研究发现，该类患儿存在血锌、钙、维生素等营养元素缺乏，而日晒亦是可能的诱发因素。也有学者认为，本病作为特应性皮炎的一个次要特征，但尚存争议。

本病俗称“虫斑”，被认为与肠寄生虫感染有关。但临床给予患者驱虫治疗后症状并未得到改善，而且并未发现患者的粪便中虫卵的检出率与发病的实际意义。

有专家认为，白色糠疹或与缺乏铁、锌等微量元素有关。为什么在丰衣足食的今天，孩子每天吃得很丰富，很多孩子还补了铁、增了锌，怎么还会缺呢？其实最主要的原因还是孩子脾胃虚弱，运化不了这些补进来的铁、锌。中医认为这些“斑”出现的主要原因是脾胃虚弱，虽然存在缺乏“微量元素”的可能，但微量元素也是来源于我们的日常饮食，如果脾胃虚了，运化的能力不足，吃进来的食物不能被有效地转化成“营养”，进而被吸收利用。

因此，针对这些白斑，我们首先要做好孩子饮食的调护。饮食以五谷杂粮为主，当季当地蔬菜为辅，忌口肉类荤腥、煎炸食物、甜食、奶制品等，中医认为这些食物容易助湿生热，酿痰化浊，损害脾胃。同时还要做好起居养护，脾主四肢与肌肉，久坐伤脾，适当运动才会醒脾健运。

因此，小孩应该多去户外，在大自然中活动，对脾胃养护很有益处。早睡早起，养成良好的作息习惯，多做户外运动，多亲近自然、沐浴阳光。

白色糠疹是一种慢性、良性的炎症性皮肤病。治疗上还应加强润肤，局部外用保湿剂；注意防晒，戴遮阳帽、抹防晒霜；注意纠正偏食、挑食的习惯。关于营养元素补充，可在检测血微量元素后，遵照医嘱对相应缺乏的营养元素按需补充。本病病程可数月甚至数年，家长无需过度治疗。另外，本病确需与面部其他白斑相关性疾病加以鉴别，如白癜风、花斑癣等，必要时要找专业医生咨询处理。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）