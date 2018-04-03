感冒不愈伴脖子痛 警惕亚甲炎

指导专家：黄德斌，长沙市第三医院内分泌代谢科主任、副主任医师

春夏之交是感冒、流感的高发期，感冒、流感过后，亚甲炎患者明显增多。

亚急性甲状腺炎（简称亚甲炎）是病毒感染后诱发的一种甲状腺自身免疫性炎症。长沙市第三医院内分泌代谢科专家提醒，感冒久治不愈伴脖子明显肿痛，应高度怀疑亚甲炎作怪。因其症状与上呼吸道感染、咽炎非常相似，很容易被误诊或漏诊。

感冒后脖子疼痛警惕亚甲炎，此病青睐女性

典型病例

“医生，我感冒快一个月了，消炎药吃了，也输了液，可就是不管用，到底是什么原因？请帮我看看吧！”一位女患者阳阳对医生说。

最近一个月，23岁的阳阳反复咽喉部疼痛，还伴发热，因为怕影响到工作，发病没多久，阳阳就到家门口的社区医院就诊，先后按照感冒、急性咽炎、扁桃体炎进行抗病毒、抗感染治疗。但治疗效果一直不佳，体温降下去又升了上来，如此反反复复，导致她根本不能集中精力工作，阳阳心急如焚。没想到上述病症没能治愈，她又出现了心慌、多汗、乏力等症状。阳阳来到长沙市第三医院就诊，被诊断为亚甲炎。

防治指南

黄德斌表示，当天接诊时，患者阳阳自诉咽喉疼痛已有很长一段时间了，随后又出现颈部疼痛，查看其甲状腺，发现双侧甲状腺肿大，触压痛感明显，其心率110 次/分。考虑她最近一个月内有感冒病史，目前甲状腺有明显压痛，加之伴有心慌、发热等表现，高度怀疑为亚甲炎。接下来的实验室检查（血沉检查）和超声检查，都验证了患者确为亚甲炎。

黄德斌解释，亚甲炎是病毒感染后所致的甲状腺炎症，起病呈亚急性状态，往往是感冒1～3周后出现症状。最典型的症状是发热、甲状腺部位明显肿痛、不敢触摸，疼痛剧烈时可沿颈部牵扯至咽喉、下颌及耳部。另外，患者往往还伴有甲状腺功能异常。

一般典型的亚甲炎分为甲亢期、甲减期和恢复期。甲亢期，即病程早期，患者有怕热、多汗、心悸、焦虑、震颤等甲亢表现；甲减期，患者此阶段可有畏寒、便秘、虚肿、倦怠、嗜睡等甲状腺功能减退的表现；恢复期，此期甲状腺滤泡细胞已完全修复，患者自觉症状全部消失。

本病多见于30～50岁的女性，女性患者为男性患者的3～11倍。

亚甲炎属于自限性疾病，大多可以自行康复，这也是众多内分泌疾病中为数不多可以自愈的疾病。极少数会发展为永久性甲状腺功能减退，大部分患者可自愈但容易复发。

黄德斌提醒，由于亚甲炎的症状不具有特异性，因此给正确识别、诊断增加了难度。当接诊呼吸道感染的患者时，同时需要对甲状腺进行认真查体，仔细甄别，以防亚甲炎的漏诊或误诊。亚甲炎最容易尾随感冒而来，常在感冒1～3周后发病，感冒后同时伴有脖子疼痛，应高度警惕亚甲炎。