普通人群甲状腺疾病的发病率为7%，而在2型糖尿病人群之中，甲状腺疾病的发病率上升到12%，1型糖尿病患者中甲状腺疾病的发病率更高，可上升到33%。也就是说1/3的1型糖尿病患者可能伴发甲状腺疾病。临床上认为，1型糖尿病更易伴发甲亢、甲减和甲状腺炎，而2型糖尿病更易伴发甲减和亚临床甲减。因此，糖友要注意甲状腺功能的筛查。

糖友容易伴发甲状腺疾病的原因，可能包括几个方面：1. 自身免疫性甲状腺疾病和1型糖尿病都是器官特异性T细胞介导的自身免疫性疾病，存在共同的免疫发病机制。另外，糖友机体分解代谢状态时，可能影响了甲状腺滤泡细胞的能量利用，导致碘泵功能障碍，从而使甲状腺摄碘降低、甲状腺对促甲状腺激素（TSH）的反应性降低，这些均会影响甲状腺激素的合成。

2.糖尿病代谢紊乱会导致甲状腺素T3、T4水平降低，TSH水平升高。一些研究发现，糖尿病的高胰岛素水平会刺激甲状腺组织增生，导致甲状腺增大和结节形成。

值得注意的是，甲状腺功能异常反过来可能影响糖友的代谢平衡，如甲状腺功能亢进会加重糖尿病患者的糖代谢紊乱，甲状腺功能减退会增加低血糖的发生风险，并且两者均可能增加心血管疾病风险。

所以，糖友应定期检查甲状腺功能，及时发现问题，予以相应的治疗。这两个病均为消耗性疾病，患者基础代谢率增高，分解代谢增强，在甲亢未控制时，饮食控制不宜过于严格，热量应比单纯患糖尿病者多增加5~10千卡/公斤体重，还要多吃富含蛋白质、微量元素和维生素的食物。在降糖方面，对于明显消瘦的患者，即使用口服降糖药可控制病情，也建议短期使用胰岛素治疗，待甲亢的高代谢症状缓解后，胰岛素也可以逐步减量。▲