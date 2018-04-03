糖友们外出旅行，要注意哪些事儿

过几天就是清明小长假了，您有外出旅行的安排了吗？如果您是一位糖尿病患者，一次好的旅行，可以让人身心愉快，血糖平稳，一次不好的旅行，可能把美好的事情变成了更糟糕的体验。您不妨在出发前做好6个准备，途中注意6个事项。

第一、旅行出发前的准备

1、出发4周前应向医生征询自己的病情是否适合外出。如果血糖过高或者不平稳，应及时调节好血糖。

2、带上足够的糖尿病相关的用品。包括：采血笔、血糖仪、血糖试纸、酒精棉片等监测血糖的东西和足够量的口服降糖药。注射胰岛素患者，需携带胰岛素笔、足够的胰岛素、针头、处理用过针头的盒子。去气温比较高的地方应该准备好储存胰岛素的冰袋。带胰岛素泵的患者，还需携带胰岛素泵及胰岛素泵的耗材，包括电池，储药器，管路，备用胰岛素等。

3、准备糖块、饼干、面包等一些含糖的方便食品，以便意外情况发生时使用。

4、准备好旅游服装，要求宽松舒适、透气性好的服装。鞋子要选择舒适不捂脚，透气性良好的运动鞋，袜子选择纯棉质地，浅色的袜子。

5、国外旅行要考虑时差因素，根据时差情况安排好饮食及用药。

6、准备糖尿病保建卡片（国外旅行可以中英文对照），注明姓名、地址、联系人和电话号码，所患疾病及目前用药。

第二、旅行时的注意事项

1.结伴而行，切勿单独出行。

2.避免劳累，劳逸结合，注意饮食卫生，及时补充水分。

3.注意监测血糖，以得知身体对异地环境和食物的反应，及时发现低血糖和高血糖。

4.按时用药及注射胰岛素，如频繁出现恶心、呕吐或其他不适，应及时就医。

5.行程大于5小时，应在火车或飞机上进行适当运动。如果自驾出行，尽量天黑之前到达目的地，沿途应2-4小时之间下车活动一下，并监测血糖。

6.旅游期间，饭菜不合口味或者热量过高很常见。尽量选择拌、蒸、煮的食物以及维生素、膳食纤维等营养素含量偏高的食物，用水果代替甜点。

最后需要提醒的是，外出旅行时不可自行中断胰岛素注射，要坚持监测血糖，不能存以侥幸心理，以免发生严重的后果。