胰岛素别放冰箱门上
也不能冷冻，不宜贴后壁放置
姚红萍
中国科大附一院安徽省立医院内分泌科护士长 姚红萍
胰岛素是很多糖友都会用到的药物，为了保证其疗效，很多糖友都会把它放在冰箱。但是要想保证胰岛素不变质，并非放在冰箱里就好了，还有三个要求需要留意。
1.温度：（1）未开封的胰岛素应放置于2℃~8℃冰箱冷藏，切勿冷冻。在低于0℃的温度条件下，胰岛素的生物活性会遭到破坏。要在包装上标注的有效期内使用。（2）开封使用的胰岛素不必再放入冰箱（瓶装的例外），反复的温度变化可使笔芯中产生气泡（带有针头时），影响胰岛素剂量的准确性，可放置温度25℃以下室温保存，使用有效期为28天，超过25℃时，胰岛素的活性会降低。使用中的胰岛素如果放置于冰箱冷藏应提前取出放置室温下复温30分钟后方可使用。
2.位置：放置于冰箱温度平稳的位置。不宜紧贴冰箱后壁放置，因为该处温度过低，可导致胰岛素冻结，影响胰岛素的生物活性；也不适合放置于冰箱门上，反复震荡会影响胰岛素效价导致胰岛素降糖作用下降。
3.光线：在冰箱开门时，会有光亮。胰岛素应放于包装盒内，室温下也要避光。
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