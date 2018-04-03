子宫肌瘤饮食禁忌之“真假雷区”

子宫肌瘤目前已是妇科最常见的良性疾病之一，发病率高达20%以上，但是大多数子宫肌瘤患者没有不适症状，也不需要手术或药物治疗，医生的建议往往是定期随访看肌瘤的增长情况。在这个漫长的随访过程中，许多患者非常关心自我保健，尤其是饮食方面的禁忌，那么有哪些真正的“雷区”需要避开呢？

“忌食辛辣刺激性食物如生姜、蒜、辣椒等”，错！目前没有医学证据提示这些刺激性食物会促进子宫肌瘤生长或者恶变，清淡饮食也没有保护作用的明确证据，因此这种食物并不是子宫肌瘤的禁忌。

“碳水化合物、茶不能喝”，错！持这种意见的人认为碳水化合物与胃酸作用后产生的二氧化碳气体会压迫子宫、茶会刺激心血管和神经，对身体造成压力。事实上，大多数子宫肌瘤并不会产生压迫症状，哪怕单个肌瘤直径在5厘米以上的，也不一定会有腹胀的症状，只有特定部位的肌瘤才会压迫周围脏器如膀胱、直肠等，产生尿频、大便困难等，这类肌瘤往往需要手术治疗而不是长期随访。碳水化合物和茶并不会诱发或促进肌瘤生长，适量的食用是可以的。

“豆制品不能吃”，错！大豆异黄酮提取物是绝经后激素替代治疗药物的原料之一，部分豆类含有植物雌激素，而雌激素是明确可能促进肌瘤生长的因素。但是植物雌激素原料在体内的吸收利用有限，豆类含有的卵磷脂有营养脑神经的作用，因此完全杜绝豆制品可以说是因噎废食。正常饮食里的豆制品不是禁忌，如果担心个体对植物雌激素的吸收不同，可以提高随访频率以观察这类食物对肌瘤的影响，从而调整食量。

“鸡不能吃”，错！鸡肉本身对肌瘤没有影响，但是市场上有部分商人在鸡饲料中掺入雌激素。同理，虾的饲养过程也存在这样的现象，而且激素的量无法准确估计。食用这种方法饲养的鸡、虾等，可能摄入禽肉中囤集的雌激素，对肌瘤的影响不明确，因此建议食用正规标准饲养的鸡肉、虾肉等。

“鱼子、紫河车、葛根粉、蜂王浆、雪蛤不能吃”，正确！这五项食物明确含有雌激素成分，经临床观察，食用后可能出现肌瘤增长加快及异常阴道流血等症状，因此子宫肌瘤患者不宜食用。另外，所有美容养颜的保健品都可能含有雌激素成分，如需食用一定要慎重对待，尽量向商家问清雌激素的含量，必要时至医院咨询妇产科医生的建议并增加随访次数。

综上所述，女性朋友一旦发现患有子宫肌瘤后，饮食上只需避免雌激素的过度摄入即可，并没有太多的饮食禁忌。当然，强健的体魄是抵御所有疾病的根本，健康均衡的饮食适用于每一个人。

黄志华（复旦大学附属中山医院妇产科）