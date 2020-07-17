子宫肌瘤，是女性生殖系统最常见的良性肿瘤，妇科疾病发病率仅次于阴道炎。本病以月经过多、经期延长、白带增多或阴道不规则出血为主要症状，属中医学症瘕、月经过多，带下病范畴。其实就是身体的气血出现积聚后在子宫上的反映。子宫因为本身就是气血比较充沛的地方，如果气机不畅，瘀血就多半会先出现在这里。就好像堵车都是发生在车流量最大的地方，此时只要有一辆车停下，后面就会造成严重路堵。子宫的气血也是一样，本来这里有经血，血量很大，只要稍有淤塞，就会集聚为瘤。

中医把子宫肌瘤辨证分为三型，首先是气滞血瘀型，表现为轻者月经正常，重者经行血崩或漏下不止，乳房胀痛，小腹作胀或隐痛，有肛门部下坠感，舌质暗红，边有瘀紫斑点，脉濡细、沉弦或细涩。治以活血化瘀，消症散结，方用桂枝茯苓丸加减。

其次是阴虚火旺型，表现为月经先期，经行血崩，或漏下不止，胸中灼热，或下腹内觉热，乳头痒，或刺痛，或乳房胀痛牵及腋窝，经后赤白带下，或黄白相杂，舌质红，苔少津，或薄黄，脉弦细或细数。治以养阴清热，调经散结，方用保阴煎加减。

还有肝郁脾虚型，表现为月经正常或经行后期，量多如崩，小腹有下坠感、大便稀薄，经后带下多清稀，会有头昏乏力，食欲不振的感觉，脸色少华，舌质淡白胖大、苔薄白，脉濡细或细弦。治以疏肝解郁，健脾消症，方用柴胡舒肝散加减。

中医外治灌肠法，治疗子宫肌瘤效果也很显著，取用柴胡、蒲公英、败酱草、白芍等。血瘀痰阻型包块则加莪术、制乳香、制没药等。寒凝气滞型则去蒲公英败酱草，加官桂、乌药，中药浓煎100毫升，保留灌肠，每日1次，连续15次为一疗程。也可配合针刺疗法，取关元、水道、足三里、三阴交为主，留针10—20分钟，不直刺包块部位，也不宜在经期进行。

无症状肌瘤，一般不需治疗，特别是近绝经期的妇女。绝经后肌瘤多可萎缩或逐渐消失，每3—6个月随访一次即可。但如果出现月经过多导致继发贫血，药物治疗无效；严重腹痛、慢性长期腹痛、有肌瘤扭转引起的急性腹痛；有膀胱、直肠压迫症状；能确定是不孕或反复流产的唯一原因者；肌瘤生长较快，怀疑恶变，就需及时就医。

女性应注重调节情绪，防止大怒大悲、多思多虑，应尽量做到知足常乐，性格开朗、豁达，避免过度劳累，这样五脏调和，气行疏畅，气行则血和，气血和则百病不生。另外，应注重节制房事，以防损伤肾气，加重病情。更应注重房事卫生、保持外阴清洁，以防止外邪内侵，入里化热，凝滞气血，加重病情。

（作者系北京朝阳中医医院副主任医师）