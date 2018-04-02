“甲状腺治疗指南及共识”全国巡讲启动 甲状腺诊疗进入精准时代

人民网北京4月2日电 （聂丛笑）3月31日，“甲状腺治疗指南及共识”全国巡讲在京启动。此次巡讲主要涉及甲状腺治疗的2份指南，7份共识，包括甲状腺手术治疗等多个细分领域，意味着对甲状腺疾病治疗的安全性和有效性提出了更高的要求。其中，《甲状腺及甲状旁腺手术中神经电生理监测临床指南》（中国版）和《甲状腺及甲状旁腺术中喉上神经外支保护与监测专家共识》（2017版）尤其具有重大意义。

据了解，甲状腺是人体最大的内分泌腺体，被称为“人体发动机”。但近年来，“发动机”故障率显著增多，中国的甲状腺疾病发病率也逐年升高。该疾病高发于30-50岁，女性患病风险及患病率高于男性。

据介绍，在甲状腺手术中，喉返神经损伤是较为常见的并发症之一，这种并发症会造成声音嘶哑、饮水呛咳等问题，严重者可能失声，甚至窒息死亡。这是因为甲状腺和神经密不可分，稍有不慎，手术中的钳夹、电热损伤、结扎、牵拉、缺血等都会造成神经损伤。

吉林大学中日联谊学院甲状腺外科主任孙辉教授认为，喉返神经损伤影响了患者的生活质量，增加了医患纠纷的风险。“目前欧美等发达国家在复杂甲状腺手术中已经将神经电生理监测作为常规手术辅助手段”，孙辉教授解释说，术中神经监测技术能快速识别喉返神经走行，预测变异，降低喉返神经损伤发生率。如同给神经装上“倒车雷达”，术中一旦要碰触“雷区”，就会发出提示音。医生可以通过显示屏了解神经情况，采取相应措施有效保护神经功能，提高手术安全性，降低并发症风险。

“目前，使用神经电生理监测技术辅助甲状腺及甲状旁腺手术，已成为甲状腺手术中喉神经保护的新趋势。可以进一步降低因手术导致的声嘶、发声无力、呼吸困难的发生风险，提高手术安全性和彻底性”，解放军总医院普通外科甲状腺专病中心主任田文教授表示，新版指南也结合了全球研究结果，为我国医生使用神经电生理监测系统提供了依据，将促进此类手术的规范化发展。

浙江大学医学院附属第二医院甲状腺外科主任王平教授指出，近年来，我国甲状腺术中神经电生理监测技术在临床中使用率逐渐增加，而监测指南的发布和更新，对于提高业界对于甲状腺术中神经监测技术的认识，规范医师技术培训及促进推广临床应用有积极的意义，推动着我们迈进甲状腺疾病诊疗的精准时代。