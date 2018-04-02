世界自闭症日：治疗自闭症最有效的方法是康复训练

专家简介：

崔永华，首都医科大学附属北京安定医院儿童青少年精神科主任

刘建丛，河北省第六人民医院心理卫生专家

今年的4月2日是第11个“世界自闭症日”，今年的主题是“有你，我们不孤独”。自闭症的发病原因至今还没找到，到目前为止，治疗自闭症没有特效药，也没人敢说能治好自闭症，几个月治好更不可能。

现状：目前无法治愈

自闭症，也就是常说的孤独症。患儿表现为语言、社交、行为等方面的全面异常。对这种精神残疾，医学界尚无治愈方式，症状轻的能大学毕业，症状严重的甚至终身无法进入社会。然而这种病很难确诊。自闭症的发病原因至今还没找到，到目前为止，治疗自闭症没有特效药。

网上搜索自闭症治疗，信息铺天盖地，其中不乏神经干细胞移植、脑神经递质检测、针灸推拿、排毒疗法、生物疗法等五花八门的方法。专家认为以上几种治疗方法对自闭症核心症状并无改善，家长不应带孩子“病急乱投医”。

《中国自闭症儿童发展状况报告》中指出，尽管尚未被临床研究证实有效，一些非主流疗法在自闭症康复中应用仍很广泛，达52%~75%。

自闭症是从小开始的一种大脑先天发育缺陷，目前还没有方法能改变人的大脑发育。网上介绍的这些疗法多数都不可靠，说有治疗孤独症的专利，不能确信。

自闭症无法实现彻底根治，但全世界公认的、最有效的治疗方法就是康复训练。有一部分高功能的自闭症孩子通过训练有望接近正常，基本上达到康复。

卫生部办公厅印发的《儿童孤独症诊疗康复指南》中指出，儿童孤独症治疗以教育干预为主，药物治疗为辅。因此，药物治疗对于儿童孤独症只是对症、暂时、辅助措施，教育训练发挥着更重要的作用。罗学荣说，康复程度取决于训练的方法是否正确、训练时间长短、介入早晚、孩子病情程度等。康复治疗要长期干预，甚至终身干预。

支招：六招帮助改善

1、让孩子与伙伴合作玩游戏。比如一起拍皮球、跳绳、推玩具小车，开始时自闭症儿童可能完全被动，经反复练习后，孩子会主动愿意参加的。

2、目光接触训练。家长要主动和孩子对视，开始孩子不看大人，大人可以追着让孩子看，如果孩子开始看父母了，父母要马上给予表扬和鼓励。

3、呼名应答训练。父母大声、清楚地呼叫孩子的姓名，要求孩子大声回答，逐步让其呼叫小朋友的名字，学会与别人打交道，如果有一点点进步都说明孩子的人际交往能力正在提高。

4、亲子身体接触。父母应该每天抽出一定时间进行这种训练，让孩子坐在大人的腿上，或站在大人面前，父母通过与其说话、抚摸、拥抱、亲吻等亲切的亲子关系表达，让孩子感受到“爱”。

5、社会交往训练。父母可以常带孩子到别人家做客，当孩子有愿意与主人或主人家的孩子接触的表示时，应及时给予表扬和鼓励。父母千万不要因为孩子害怕与外人接触而把他们关在家里。

6、多带孩子进行滑板、秋千、平衡木等游戏。这对减轻行为障碍，增加交流等有较好效果。