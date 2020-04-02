河北省儿童医院开展世界自闭症日线上直播活动

4月2日，是第十三个世界自闭症日，今年活动的主题是“格外关心、格外关注”自闭症儿童。河北省儿童医院联合河北广播电视综合广播，进行主题科普宣传“云义诊”活动。旨在通过活动，呼吁社会大众关注、关爱自闭症群体，希望社会各界伸出援助之手，帮扶更多自闭症家庭走出困境，帮助自闭症儿童开启新的美好人生旅程。

河北省儿童医院院长段国辰在直播中表示，邀请河北综合广播来做这期节目，主要还是呼吁大家都来关注儿童的身心健康。2015年中国自闭症患者已超1000万，发病率不断攀升。多年以来，医院十分重视儿童心理行为疾病的研究与治疗，工作中也积累了较为丰富的经验。

2017年，在全省率先开设了儿童心理行为科，进行自闭症专题的研究，引进美国、欧洲等先进的医学理念，不断完善治疗手段，开发新的康复方法，科室专业特色突出，诊疗设备完善，很多自闭症儿童症状，得到了有效改善，形成了省内专业的自闭症诊疗中心。

段国辰还表示，为了更好服务于康复治疗的患者，医院在人财物上给予了大力支持。河北省儿童医院北院区，5月份将开诊，整个院区主要用于康复治疗，改善患者的住院环境，也致力于打造全省的儿童康复中心，为那些需要康复治疗的孩子，提供更为专业的治疗，更为完善的诊疗设施，更为宽敞舒适的住院环境。

线上直播节目，主要是对儿童自闭症的治疗康复进行了全方位的科普。河北省儿童医院心理行为科主任王霞，介绍了当前全国儿童的发病趋势，如何确定孩子患有孤独症，孩子为什么会得孤独症，孩子得了孤独症怎么办，怎样改善孩子症状，孤独症都有哪些治疗、康复教育方法等问题进行了讲解，还通过线上直播与听众进行了互动，解答了部分听众咨询的问题。

自闭症需持续康复治疗，为减免自闭症儿童诊治费用，省儿童医院积极承接省残联康复救助项目，申请慈善基金，开展一系列优惠政策，尽可能帮助贫困自闭症儿童得到及时救治，近年来已获得1千多万救助资金支持。