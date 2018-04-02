吃菠萝过敏 最好煮一下

菠萝清甜多汁，“圈粉”无数，但不少人却因菠萝中的过敏原——菠萝蛋白酶而无法享受口福。那么，为了避免菠萝蛋白酶引起人体的不良反应，应该如何处理菠萝呢？

科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋认为，用盐水浸泡菠萝，并不会使菠萝中的菠萝蛋白酶失活。研究发现，一般常用的金属盐，比如氯化钠（食盐的主要成分）、氯化钾对菠萝蛋白酶的影响都不大，甚至还有研究发现氯化钠有助于保持菠萝蛋白酶的活性，目前提取菠萝蛋白酶的方法之一就有“盐法提取”。因此，用盐水浸泡菠萝并不会使菠萝蛋白酶这一“罪魁祸首”失活。

如何避免菠萝蛋白酶“作怪”呢？阮光锋和中粮营养健康研究院研究员陈然认为，较为有效、彻底的方法是，自己削菠萝，然后将菠萝放置于开水中煮两至三分钟，通过高温使菠萝蛋白酶失去活性，降低其对人体的影响。此外，阮光锋还建议，自己削菠萝时，应戴手套，避免手部皮肤与菠萝直接接触。

两位专家提醒，对菠萝蛋白酶有明显、严重过敏反应的人应谨慎食用菠萝。 （摘自人民网）