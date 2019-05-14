对金属耳钉过敏 两耳长出6疙瘩
22岁的小言（化名）今年大学毕业，眼下正是求职面试的时候，她却因为耳朵长满“肉疙瘩”不敢出门。令人意想不到的是，导致小言长出“肉疙瘩”的罪魁祸首，竟是她所戴的金属耳钉。
一年前，小言追赶潮流，在自己两只耳朵上分别打了3个耳洞。不久，打耳洞部位开始潮红瘙痒，之后长出一个个的小疙瘩。在佩戴耳钉后，这些情况进一步加重，小言两侧耳朵上分别长出3枚花生米大小的肉疙瘩，看上去就像“开了花”。
10日，小言来到市中医医院汉阳院区皮肤科就诊。主治医师俞鑫检查发现，小言是因为对金属耳钉过敏，过敏后又没有及时处理，最终形成了“疤痕疙瘩”。这种情况在最初3个月可以做激光消除，但目前小言的6个“疤痕疙瘩”直径都已达到2厘米，只能通过手术切除。
俞鑫提醒，佩戴耳钉后出现瘙痒、潮红的情况一定要引起注意，建议首先将耳钉摘掉，然后及早确认是否是由过敏引起，并采取相应的治疗措施。（记者武叶 通讯员薄云娜）
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