把健胃消食片当零食吃致肾衰竭

最近，一位市民经常觉得肚子发胀，消化不良，于是常年把健胃消食片当成零食吃，但凡有一点不舒服就立刻吃两颗。结果，出现了血尿！到医院检查，肾功能衰竭！昨日，武汉市食品药品监督管理局专家康康姐仔细询问发现，这位市民近段时间正好也在吃磺胺类药物，大量的健胃消食片遇上磺胺类药物，就是他血尿和肾衰竭的原因。

是药三分毒，健胃消食片也不例外。然而现实生活中，很多人把它当零食，只要稍微有点胃胀的感觉，就会吃几颗。理由是，这种药副作用小，效果立竿见影，按时按量服用，确实是非常好的消化药呢。

但是，康康姐要说的是，普通的食物吃多了都会出问题，何况是药？健胃消食片如果和磺胺类药物一起吃，就会让尿液酸化，让磺胺乙酰溶解度降低，在肾小管中析出结晶，最终引起结晶尿、血尿，严重则会和那位市民一样，肾功能衰竭。

这里，就会有不少市民会说，如今磺胺类药物用得少，都用其他抗菌消炎药代替，应该没事。

果真如此？康康姐表示，如果这样想，最后受伤的还是自己身体。比如阿司匹林，健胃消食片如果和阿司匹林、吲哚美辛等酸性药物一起吃的话，会增加阿司匹林等药物在肾脏里的重复吸收，带来肾脏毒性，同样是伤肾。

那山楂丸这样的零食总该可以肆无忌惮地吃了吧？

康康姐说，这样吃，肾脏同样也会受到伤害。其实，山楂丸并不是简单的小零食，它也属于一味中药，和健胃消食片一样，不能和磺胺类药物、阿司匹林等酸性药物一起吃。

不仅如此！由于山楂含有较多的单宁酸，与胃酸作用后，容易形成不溶于水的沉淀，最终引起胃结石。所以，山楂丸看起来酸酸甜甜挺好吃的，但也不能多吃啊，尤其是儿童。（记者邹婵娟）