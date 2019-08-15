如今，许多家庭都备有常用药，药品开封后不能一次性用完，存放后再使用也是很常见的事。但需要了解的是，药品开封后有很多需要注意的事项。

开封后药品中的干燥剂、棉花等，该如何处理？

在瓶装药中经常会看到有棉花或白纸，它们主要是起到填充作用，避免药物在运输过程中遇到剧烈摇晃、震动而对药品造成损伤。而药品中附带的干燥剂则是为了吸收水分，保持药瓶中的干燥环境，有利于药品的稳定保存。

当药品开封后，一般不会再有剧烈震荡的风险，因此棉花或白纸就可以“功成身退”了。但干燥剂不建议立即丢弃，因为它的干燥功能是可持续的，能坚持到药物用完。所以在取药时要注意药瓶的密封性，不要长时间敞开瓶盖，以免定量的干燥剂过度吸收大气中的水分而失效。当然，如果说明书中明确写了干燥剂会对药品造成危害，有“舍弃”等字样时，需要立即丢弃。

药品应该如何存放？

首先，药品不能全都放在一起。原因有三：一是因为药物在长期存放过程中，温度、湿度等环境因素都会对其产生影响，并发生复杂的物理、化学变化。如外用药和内服药存放在一起，就会相互影响。二是有可能混淆药物的用药方法，对人体造成伤害。如外用药炉甘石洗剂，外观与草莓口味的混悬液很相似，容易造成误服。三是成人药和儿童药混放也不安全。因为两者可能名称相同、外观相似，但规格不同，如果误将成人药给儿童服用，可能会对儿童产生严重的伤害。所以，最好将药品都分开保存。

其次，很多人会将药品放进冰箱保存，这其实要视情况而定，不同的药物储存条件不同。药品的储存温度包括：常温（0℃—30℃），如阿奇霉素干混悬剂；阴凉（0℃—20℃），如桔贝合剂；冷藏（2℃—8℃），如双歧杆菌四联活菌片。有些药品还要求密封、避光、干燥等。例如，糖浆剂在过低温度下药物的溶解度可能会下降，导致药物浓度与标注的不符；乳膏类保存温度过低，可能引起基质分层，影响其均匀性与药效。因此，药品保存还是要遵守外包装或说明书上的“贮藏”要求。

开封后药品的有效期会缩短吗？

药品的有效期指该药品被批准的使用期限，表示该药品在规定的贮存条件下能够保证质量的期限。药品开封后，因接触空气，且在温度、湿度、光照等因素的影响下，可能会发生各种变化，容易影响药效，使用期限也可能会缩短。所以需要严格按照药品说明书上标注的具体保存条件放置药品。

瓶装药开封后，在室温25℃条件下使用期限约2个月，再次使用时如出现以下情况则不宜使用：变色、出现霉斑点、气味或味道明显改变；片剂或丸剂松散，糖衣片破裂，出现异色斑块或斑点、自溶等；胶囊剂软化或表面严重粘连等。

袋装药多为颗粒剂或粉剂，容易失效，所以应在开封后1个月内用完。一旦出现吸潮、软化结块、潮解等现象，不宜使用。

液体制剂，如糖浆剂开封后，在室温25℃条件下可保存1—3个月，一般冬季不超过3个月，夏季则不超过1个月。如出现酸败、气体、絮状混悬物、沉淀物变色、结晶等变质现象，则不能再用。

软膏剂在室温条件下最多可保存2个月，如出现明显的颗粒、溶化、出水等现象，不可使用。

药品开封后使用需要注意的事项有很多，为了药品的药效和人体健康，还是需要严格按照说明书存放使用，并且需要了解一定的药品存放知识，才能更好地发挥它们的作用。