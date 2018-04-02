治疗过敏性鼻炎有四个误区 如何预防过敏性鼻炎

“稍微受凉犯鼻炎，遇到粉尘犯鼻炎，晚上鼻塞睡不着，早上喷嚏不断，一把鼻涕一把泪……”市民张女士说，好不容易盼来春天，可鼻炎也接踵而来，严重困扰她的生活和工作。山东省济宁市中医院耳鼻咽喉科副主任医师孔娟介绍，过敏性鼻炎是临床常见疾病，其典型症状主要是阵发性喷嚏、清水样鼻涕、鼻塞和鼻痒。很多人对过敏性鼻炎的认识、治疗存在误区，导致治疗效果不好且反复发作。春季是过敏性鼻炎患病的高发期，人们如何才能远离鼻炎折磨？

纠正过敏性鼻炎的认识误区

误把鼻炎当感冒治 有些人在春秋季出现鼻痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞等症状时，误以为是季节变换受凉、饮食不当引发的感冒，又怕去医院就诊耗费时间和金钱，自行服用感冒药物，结果导致病程迁延，最终导致鼻塞、流涕的持续状态。

治不治无所谓 很多人认为过敏性鼻炎只不过是“小毛病”，发作时有点痛苦而已，过后仍和健康人一样，治不治无所谓。事实上，过敏性鼻炎若不及时进行治疗，有可能诱发鼻窦炎、鼻息肉，长期治疗不当，还会导致中耳炎、嗅觉丧失，甚至诱发支气管哮喘。

滥用滴鼻剂 有些患者因长期鼻塞，单纯应用滴鼻净治疗，而且应用比较随意，鼻子不通就滴鼻。由于这类滴鼻剂通常具有较强的血管扩张反跳作用，是引起药物性鼻炎最常见的原因，因此单次疗程不宜超过7天，每日不能超过3次。

用用停停、过早停药 许多患者只在犯病时用药，症状稍一缓解就停药，导致过敏性鼻炎时好时坏，甚至愈来愈严重。不管何种鼻炎，都应该在医生指导下按疗程规范用药。

如何预防过敏性鼻炎

防风保暖 “春捂秋冻”的经验一定要牢记。鼻炎的一个重要致病因素就是冷风刺激，而恰恰春季气温多变还多风。有些人可能觉着只要鼻子不受冷风刺激就可以了，其实不然。人体是一个整理，各个器官经脉相连，身体其他部位受到冷风刺激一样会导致鼻子不舒服。

饮食调养 饮食调养在预防鼻炎中起着相当重要的作用。日常饮食中要注意饮食清淡、少食油腻辛辣之品，以防痰热内生而诱发外感引起鼻炎的发生。同时注意少食寒凉生冷食物，如各种冷饮、冰镇酒类、梨、西瓜等，以免损伤肺脾阳气，加重虚寒症状。

日常保健 保持心情舒畅，防治情绪抑郁五志化火而诱发鼻炎；坚持体育锻炼，增加全身抗病能力；注意起居劳作有度，注意休息，不可熬夜；每天可用热水蒸气熏鼻或用热毛巾湿敷鼻部，以促进血液循环使经脉畅通，增强鼻部的抗病能力；注意鼻腔卫生，每日用温清水冲洗鼻腔，保持鼻腔的清洁和湿润。因鼻腔黏膜比较脆弱，清理鼻腔时一定要轻柔温和，不要强刺激鼻腔黏膜。

远离过敏源 过敏性鼻炎是鼻炎中发病率较高的，有过敏倾向或者有过敏性鼻炎的患者，一定要远离花粉、尘螨、细菌、蒿草、皮毛等过敏源。外出戴好口罩，回家更换衣服，避免接触过敏源可以使患病几率降低。

穴位按摩 先将双掌搓热，接着以左右两手中指指肚同时夹紧鼻梁两侧，顺着鼻梁用力向上推至神庭穴（发迹边沿），紧接着向下推至鼻翼旁，快速推100次左右，推行速度宜快，使鼻腔内有热感为佳。接着手指按摩以下穴位，按揉迎香穴（鼻翼两旁凹陷处）、印堂穴（两眉正中）1分钟，以有酸胀感为佳。搓揉鼻准（俗称鼻尖子）1分钟，以鼻腔有热感为佳。以上方法，病情轻者每日按摩2次，重者早中晚按摩3次。

中药外治 孔娟介绍，中药外治比如穴位贴敷，艾灸联合中药敷脐疗法等中医传统技术预防治疗鼻炎等呼吸道疾病有很大的优势。穴位贴敷法是将具有辛热温阳作用的药物调配好贴在大椎、外关、肺俞、天突等穴位上，透过皮肤的吸收达到治疗和预防的作用，可扶正祛邪、增强身体免疫力，从而达到改善鼻炎症状目的；艾灸联合中药敷脐疗法是采用黄芪、党参、白术、干姜等健脾益气、益卫固表、温中散寒的中草药碾面混匀，每次取适量加醋调敷于脐窝，再以艾灸盒灸脐部20分钟，然后外加胶布固封3小时取下。隔天1次，6次为1疗程，一般1~2个疗程即可奏效。此疗法避免了西药治疗鼻炎的药物毒副作用和抗药性的弊端，操作简单，充分体现了中医药简便验廉的特色优势。

另外，孔娟建议，对于季节性过敏性鼻炎，应在医生指导下提前两周用药，季节过后，不能立即停药，而是继续用药两周左右。有条件者应该在医生的指导下接受针对过敏源的脱敏治疗。（王碧辉）