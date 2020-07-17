许政敏：重视儿童过敏性疾病 早期规范治疗和预防是关键

为推动全社会关注过敏性疾病，“与敏共生·畅享生活”2020年过敏关爱季系列公益科普活动于近日启动。复旦大学附属儿科医院耳鼻咽喉头颈外科主任、中国医师协会儿科医师分会儿童耳鼻咽喉专业委员会主任委员许政敏教授在科普活动中指出，儿童过敏性疾病的发病率远高于成人，忽视过敏问题，很容易对孩子的生命健康造成不良影响，广大家长应加强重视，发现过敏问题要及时前往医院进行规范治疗。

过敏性疾病，又称“变态反应性疾病”，是由对人体无害的物质引发的一种异常的身体免疫反应。过敏性疾病可发生在全身任何部位，常见于鼻部、皮肤、眼部、呼吸道及胃肠道。从新生儿到老年人的各个年龄阶段都可能发生，往往具有明显的遗传倾向。

许政敏指出，很多家长对过敏没有引起足够的重视，忽视了过敏性疾病所带来的危害。以过敏性鼻炎为例，它可以影响小孩的生活质量，包括学习成绩、睡眠状态、记忆力等。过敏性哮喘在发作时如果不能及时进行治疗，甚至会造成生命危险。

“对于过敏性疾病，除了要引起重视，还要注重明确诊断，不要跟其他的疾病混淆。比如过敏性鼻炎不能跟普通感冒混淆，哮喘不能跟支气管炎混淆。还有一些特应性的皮炎湿疹，不能跟水痘混淆。小孩的过敏腹泻，跟肠道细菌感染要做好鉴别。”针对过敏性疾病的常见误区，许政敏表示，不同的过敏性疾病，要采用不同的、早期的、规范的治疗手段。

对于如何区分过敏性鼻炎和感冒，许政敏指出，一是发病季节的不同，普通感冒是冬春季节高发，过敏性鼻炎一般是春秋高发。二是病症存在差异，普通感冒往往伴有发热，除了鼻部的症状外，还有喉咙、咽部的充血及疼痛，鼻涕一般呈白色甚至脓性，过敏性鼻炎往往没有发热迹象，没有喉咙和咽部的不适，鼻涕呈清水状。普通感冒没有家族史，而过敏性鼻炎往往伴有家族史，如果双方父母都有过敏性鼻炎，小孩过敏性鼻炎的发病率达75%以上。

“对于儿童过敏性鼻炎，早期规范性治疗和预防非常重要。”许政敏介绍，不同的发病的时间，不同的发病的程度，不同的发病的年龄，在用药方面也有所不同。过敏性鼻炎患者在明确过敏原的情况下，可以在医生指导下进行预防性用药，预防和控制过敏症状。

“室内要做好环境清洁，特别是床单、被褥等，避免尘螨引起过敏，保持通风换气。对于室外过敏原如花粉等，患者在过敏原高发季外出一定要佩戴口罩，隔绝过敏原。”许政敏说。